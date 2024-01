92 % positiv auf Steam: Mix aus Strategie- und Rollenspiel ist plötzlich ein Bestseller

Steam gehört zu den beliebtesten Anlaufstellen für PC-Spieler – kein Wunder, so bietet die Plattform doch unfassbar viele Spiele an. Hin und wieder verstecken sich darunter Schätze, die man sonst nicht so auf dem Schirm hat. Dazu gehört auch The Last Flame, das direkt zum Start zum Steam-Bestseller mutiert.

Steam Facts

Steam: Strategie-Rollenspiel katapultiert sich in die Bestseller

Steam aktualisiert regelmäßig eine Liste der Topseller, auf der gelegentlich echte Geheimtipps auftauchen – so wie bei The Last Flame (Quelle: Steam).

Anzeige

The Last Flame ist eine Mischung aus Strategie- sowie Rollenspiel und wird von den Spielern als Roguelike-Auto-Battler beschrieben. In dem Spiel besteht eure Aufgabe daraus, bei jedem Durchlauf mächtige Builds zu erschaffen und euch Herausforderungen zu stellen oder den Highscore im Endlosmodus zu knacken. Zusammengefasst bedeutet das: Helden rekrutieren, kämpfen, plündern und Ausrüstung herstellen, was für ordentlich Wiederspielwert sorgt (Quelle: Steam).

Das Spiel befindet sich aktuell im Early Access, was bedeutet, dass es noch in Entwicklung ist und Anpassungen auf Grundlage von Spieler-Feedback vorgenommen werden können. In dieser Phase könnt ihr es zu einem vergünstigten Preis erwerben. The Last Flame ist kostet normalerweise 17,49 Euro auf Steam (jetzt bei Steam ansehen), ist jedoch aktuell reduziert. Bis zum 24. Januar 2024 sichert ihr es euch für nur 15,74 Euro.

Anzeige

Macht euch im Trailer einen ersten Eindruck vom Spiel:

The Last Flame - Early Access Trailer

The Last Flame bei Steam: Bewertung ist sehr gut

Bei Steam kann sich das Spiel über die Bewertung „sehr positiv“ freuen. Zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Beitrags bewerten 92 Prozent der Spieler The Last Flame als positiv. In den Bewertungen heißt es zum Beispiel:

„Das erste Spiel, das ich sofort gekauft habe, nachdem ich die Demo gespielt hatte. Und das erste Spiel überhaupt, das mich dazu gebracht hat, diese Bewertungsfunktion zu nutzen. 10/10 Auto-Battler und es zwingt mich auch dazu, mein Gehirn zu benutzen“ – Draka Giovanna@Steam.

Anzeige

Steam bietet auch regelmäßig Sales an. Erste Termine sind bereits bekannt:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.