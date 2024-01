RPG-Geheimtipp für 5,49 Euro auf Steam: „Dieses Spiel ist einfach nur der Hammer!“

RPG-Fans können jetzt ein einmaliges Abenteuer auf Steam abstauben. Für nur kurze Zeit kostet Roadwarden lediglich 5,49 Euro. Das Rollenspiel ist bei seinen Spielern extrem beliebt. Ganze 95 Prozent der Nutzer-Rezensionen fallen positiv aus. Ihr solltet allerdings kein Problem damit haben, viel zu lesen.

Tolles Steam-RPG für weniger als 6 Euro

Roadwarden ist ein Rollenspiel, das sich auf die Ursprünge des Genres besinnt. Auf actionreiche Kämpfe und lebensechte Grafik werdet ihr verzichten müssen. Dafür bekommt ihr aber ein einzigartiges Abenteuer mit packender Geschichte, tiefgreifenden RPG-Mechaniken und wunderschöner Pixel-Optik. Bis zum 3. Februar könnt ihr auf Steam ganze 50 Prozent sparen. Roadwarden kostet dort nur 5,49 Euro.

Roadwarden Moral Anxiety Studio

Bei Roadwarden handelt es sich um textbasiertes Rollenspiel. Fast das gesamte Spiel findet also in einem Textfenster statt. Ihr spielt einen Wächter der Straße, der ins Unbekannte hinausgesandt wird, um die Geheimnisse einer mysteriösen Halbinsel zu lüften. Es gilt Quests zu erfüllen, NPCs kennenzulernen und Banditen das Handwerk zu legen. Auch wenn ihr in Roadwarden vor allem lesen werdet, gibt es doch viele schöne Illustrationen, die die Fantasywelt noch lebendiger machen.

Schaut euch hier den Trailer an, um euch selbst einen Eindruck von Roadwarden zu machen:

Das sagen die Steam-Spieler zu Roadwarden

Die Steam-Produktseite verrät, dass ihr von Roadwarden eine 30-Stunden Kampagne erwarten könnt. Bei den Steam-Nutzern kommt das textbasierte Rollenspiel bereits extrem gut an. 95 Prozent der mehr als 2.500 Reviews fallen positiv aus. Ein Ausschnitt aus der Steam-Review von Nutzer Feomathar lautet:

Dieses Spiel ist einfach nur der Hammer! War erst etwas skeptisch, was das ‚Textbasiert‘ angeht, aber muss sagen, dass ich vom ersten Moment an gefesselt war. Und zudem auch wirklich Abendfüllend und für den Preis eine absolute 10/10 Wertung.

Auch die anderen Spieler haben für das Rollenspiel nur Lob übrig. Besonders häufig werden die Entscheidungen und NPC-Interaktionen erwähnt, die echte Auswirkungen auf den Verlauf der Geschichte haben. RPG-Fans sollten mit Roadwarden also mehr als glücklich werden.