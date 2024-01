Palworld gibt es gratis im Game Pass – doch die Xbox-Version hat Schwächen

Steam-Hit Palworld ist ohne Extra-Kosten im Game Pass enthalten – doch Xbox-Besitzer müssen sich in mehreren Aspekten mit einer limitierten Version zufrieden geben. Der Entwickler hat allerdings bereits Besserung versprochen.

Mit Palworld hat die Gaming-Branche ihren ersten Überraschungs-Hit 2024 – das Open-World-Abenteuer, in dem Spieler Pokémon-ähnliche Kreaturen fangen und für sich kämpfen lassen können, hat in der Steam-Community voll eingeschlagen und dabei beachtliche Spielerrekorde gebrochen. Xbox-Game-Pass-User können das Spiel derweil ohne Extra-Kosten zocken, müssen dafür aber einige Abstriche in Kauf nehmen.

Palworld: Game-Pass-Version fehlen Steam-Features

Im Vergleich mit der Steam-Version bekommen Xbox-Spieler momentan nur eine etwas abgespeckte Version von Palworld vorgesetzt. Ihr könnt euren kleinen Pals zwar natürlich ebenfalls fette Wummen in die zierlichen Hände drücken, aber die Online-Server sind beispielsweise merklich limitiert, auf der Microsoft-Konsole können nämlich nur 2 bis 4 Spieler gleichzeitig zocken, während sich auf Steam bis zu 32 Spieler einen Server teilen können. (Quelle: VGC)

Darüber vermissen Game-Pass-Abonnenten auch noch einige Features wie zum Beispiel, dass sie ihren Charakteren Namen geben oder ihr Pals umbenennen können. Auch ein Exit-Button ist derzeit nur in der Steam-Version verfügbar (Quelle: Windowscentral)

Schaut euch hier den Early-Access-Trailer zu Palworld an:

Palworld: Early-Access-Launch-Trailer

Auf dem hauseigenen Discord-Server hat der Palworld-Entwickler Pocketpair bereits vermittelt, dass er zumindest die Server-Limitationen auf der Xbox im Auge hat, die Zertifizierung im Microsoft-Store allerdings noch durchlaufen werden müsse. Dementprechend gibt es noch keine Ansage dazu, wann genau die Situation verbessert werden könne und ob die anderen genannten Features ebenfalls in einer zukünftigen Version auf der Xbox verfügbar gemacht werden können.

Neuer Steam-Bestseller: Palworld übertrifft Erwartungen

Obwohl Palworld gerade einmal in die Early-Access-Phase gestartet ist, konnte sich das Spiel innerhalb von 8 Stunden über 1 Million Mal verkaufen. Auf Steam hat es sich somit wenig überraschend auch den Spitzenplatz in den Bestseller-Charts mit einer sehr positiven Wertung gesichert. Im Xbox-Store kann sich der Überraschungs-Hit mit einer Nutzerwertung von 3,6 von 5 Sternen übrigens auch trotz der Einschränkungen durchaus ordentlich verkaufen. (Quelle: Steam / Xbox)

