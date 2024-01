PlayStation legt nach: Open-World-Hit für PS5 schafft den Sprung auf Steam

Eine der größten Stärken der PlayStation sind die exklusiven Spiele. Allerdings erlaubt Sony immer häufiger auch PC-Spielern den Zugriff auf die Gaming-Hits. Jetzt kündigt der PS5-Hersteller den Release eines beliebten Action-RPG auf Steam an. Fans müssen nur noch ein paar Wochen warten.

Horizon: Forbidden West Facts

Nächster PlayStation-Hit erscheint auf Steam

Mehr als zwei Jahre nach dem Release von Horizon Forbidden West auf PS4 und PS5 erscheint das zweite Abenteuer der Heldin Aloy jetzt auch auf Steam. Die brandneue Produktseite nennt dabei den 21. März als Release-Termin. Das Action-RPG mit Robo-Dinos ist damit das neuste Beispiel für ein PlayStation-Exclusive, das den Sprung auf den PC schafft.

Horizon Forbidden West™ Complete Edition Guerrilla

Die Horizon Forbidden West Complete Edition wirbt vor allem mit einer Vielzahl von grafischen Spielereien. Die postapokalyptische Welt mit ihren überwucherten Städten soll damit noch schöner aussehen und flüssiger über den Bildschirm wandern. Auch Ladezeiten sollen dank DirectStorage möglichst kurz ausfallen. Eine Steam-Bruchlandung wie bei The Last of Us: Part 1 wird diesmal hoffentlich vermieden.

Natürlich könnt ihr auf Steam sowohl mit Maus und Tastatur als auch mit Controller zocken. Das Haptic Feedback des DualSense-Controllers wird dabei ebenfalls unterstützt. Die PC-Version enthält außerdem die Erweiterung Burning Shores, die exklusiv für die PS5 erschienen ist.

Schaut euch hier den Trailer an, der die PC-Features für die Horizon Forbidden West Complete Edition vorstellt:

Horizon Forbidden West Complete Edition: PC-Trailer

PlayStation-Spiele erscheinen langsam, aber sicher auf Steam

Sony hat bereits vor einigen Jahren damit bekommen, die PlayStation-Exklusivität zumindest zugunsten der PC-Spieler aufzuweichen. Auf Steam könnt ihr darum jetzt auch Gaming-Hits wie Days Gone, God of War und Marvel’s Spider-Man zocken. Auch Horizon Zero Dawn, der Vorgänger zu Forbidden West, ist im August 2020 auf der Plattform erschienen. Sony hat allerdings bereits klar gemacht, dass Spiele auch weiterhin zuerst auf der PlayStation erscheinen sollen. PC-Spieler werden also auch weiterhin lange warten müssen.

