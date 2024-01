Leak bestätigt: Horizon-MMO in Arbeit – für PS5-Spieler gibt’s Grund zur Sorge

Schon länger wird gemunkelt, es sei ein Horizon-MMO in Arbeit. Jetzt sammelt ein Videospiel-Leaker alle Fakten zusammen – darunter auch neue Job-Listings, die sogar das vermeintliche Logo zeigen.

Horizon: Forbidden West Facts

Land of Salvation – ist es das kommende Horizon-MMO?

Während Horizon Forbidden West im Jahr 2024 endlich auch auf dem PC erscheinen soll, brodelt die Gerüchteküche zu einem wohl geplanten Horizon MMORPG. Der Entwickler soll aber gar nicht Guerilla Games sein, sondern die MMO-Schmiede NCSoft. Damit jedoch nicht genug, weisen bestimmte Job-Listings explizit auf ein PC- und Mobile-Spiel hin. Also ohne PS5-Release?

Videospiel-Leaker Kurakasis sammelte kürzlich auf X (vormals Twitter) alle Fakten zum vermeintlichen Horizon-MMO und stellt ein überzeugendes Bild zusammen. Kurakasis zufolge drehen sich mehrere neue Job-Angebote bei Studio NCSoft um eben jenes MMO, wobei sogar ein Logo veröffentlicht wurde, das vom Stil her stark an die Horizon-Serie erinnert.

Playstation Horizon Forbidden West: Complete Edition [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.01.2024 13:10 Uhr

Handelt es sich tatsächlich um ein MMORPG im Horizon-Universum, so könnte es „Land of Salvation“ heißen und soll (erst einmal?) nur für PC und Mobile erscheinen. Was allerdings eine recht merkwürdige Entscheidung seitens Sony wäre, da der Konzern immerhin an den letzten zwei Horizon-Spielen mitgewirkt hat. Andererseits arbeitet Sony seit Kurzem mit NCSoft zusammen; und zwar mit dem ausdrücklichen Ziel, das eigene Publikum über die PlayStation hinaus auszuweiten (Quelle: Eurogamer).

Kurakasis zufolge wird das Spiel auf der Unreal Engine 5 entwickelt, soll aber nicht vor 2025 erscheinen; womöglich sogar noch später. Mittlerweile arbeiten ihm zufolge an die 140 Entwickler an dem MMO. Da das Spiel nicht von Guerilla Games entwickelt werden soll, wird es sicherlich auch nicht einem möglichen nächsten Singleplayer-Spiel im Weg stehen – was sicher eine gute Nachricht für die meisten Fans wäre.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.