Rasanter Aufstieg bei Steam: Hochgelobtes Action-RPG erobert die Charts

Gestern in den Release gestartet, heute in den Steam-Charts: Ein neues Action-JRPG mit jeder Menge unterhaltsamer Gameplay-Mechaniken wartet auf euch, wenn ihr genug Zeit mitbringt.

Like a Dragon: Infinite Wealth wird von Fans und Kritikern geliebt

Der neue Yakuza-Teil Like a Dragon: Infinite Wealth stürmt gerade die Steam-Charts und konnte im Vorfeld schon fantastische Bewertungen von Kritikern einheimsen. In dem großen JRPG führt ihr die Geschichte von Ichiban Kasuga fort, einem Yakuza-Underdog, den ihr bereits in Yakuza: Like a Dragon gespielt habt.

In den Yakuza-Spielen erwarten euch nicht nur epische Geschichten und rundenbasierte Kämpfe, sondern auch bizarre Life-Sim-Elemente, in denen ihr am Leben in Japan – oder hier auf Hawaii – hautnah teilnehmen könnt: Liefert Essen auf einem Fahrrad aus, taucht im Meer, um Müll zu sammeln, sammelt Gegner-NPCs wie Pokémon und lasst sie für euch kämpfen oder baut einfach Animal-Crossing-like euer eigenes Urlaubsresort auf einer Insel.

Auf Metacritic sahnt das Action-Rollenspiel satte 86 Prozent ab (Quelle: Metacritic) und in den Steam-Charts ist es gerade auf Platz 7 (Quelle: Steam).

Wie verrückt Like a Dragon: Infinite Wealth sein kann, zeigt auch der offizielle Gameplay-Trailer:

Like a Dragon - Infinite Wealth: Gameplay-Trailer

Über 100 Spielstunden für RPG-Liebhaber

Beliebt ist die Serie besonders wegen ihrer Life-Sim-Verrücktheiten – und diese sind zahlreich in Like a Dragon: Infinite Wealth vorhanden, wie oben bereits aufgezeigt. Wenn ihr alles erleben und sehen wollt, müsst ihr in Like a Dragon: Infinite Wealth schon über 100 Spielstunden reinstecken – ähnlich zu den Persona-Spielen.

In unserem Test erklären wir euch alles, was ihr zu Like a Dragon: Infinite Wealth wissen müsst:

Like a Dragon: Infinite Wealth ist am 26. Januar für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erschienen.

