Beliebter Brutalo-Shooter ballert sich mit neuem Update in die Steam-Charts

Bei seinem Release Ende 2023 konnte der düstere Sci-Fi-Shooter RoboCop: Rogue City bereits viele Steam-Spieler überzeugen – mit einem neuen Update und einem 30-Prozent-Rabatt kehrt das Spiel nun in die Bestseller-Charts zurück.

Seit seinem Release am 2. November 2023 hat RoboCop: Rogue City auf Steam begeisterte Bewertungen eingeheimst. Das Spiel, in dem ihr euch auf eine blutige Verbrecherjagd in einem düsteren Sci-Fi-Detroit begebt, kehrt nun knapp 3 Monate später mit einem neuen Update und einem 30-Prozent-Rabatt in die Bestseller-Charts der Plattform zurück.

Steam-Spieler feiern RoboCop: Rogue City

In RoboCop: Rogue City übernehmt ihr wie im filmischen Original von 1987 die Rolle eines unerbittlichen Verbrechensbekämpfers – halb Mensch, halb Maschine. Und ebenso wie in der Vorlage von Regisseur Paul Verhoeven geht ihr gegen die Unterwelt alles andere als zimperlich vor und ballert euch knallhart durch die dystopische Stadt. Dank der Unreal Engine 5 sieht das Ab-18-Sci-Fi-Gemetzel darüber hinaus auch ziemlich stylish aus.

Schaut euch hier den Trailer zu RoboCop: Rogue City an:

RoboCop: Rogue City Official Gameplay Overview Trailer

Auf Steam hat RoboCop: Rogue City seit der Veröffentlichung viele Herzen gewonnen – nach den ersten knapp 6.000 abgegebenen Stimmen steht der Shooter bei einer sehr positiven Wertung. Mit seinem Update vom 22. Januar verbessert Entwickler Teyon das Spielerlebnis noch einmal und fügt den beliebten Modus New Game Plus sowie einen neuen Schwierigkeitsgrad hinzu.

Derzeit könnt ihr euch den Shooter auf Steam in der Standard Edition für 34,99 Euro statt 49,99 Euro sichern. Die Alex-Murphy-Edition, mit der ihr noch ein Outfit, zwei Waffenskins und ein digitales Artbook bekommt, kostet auf Steam 41,99 Euro statt 59,99 Euro (auf Steam ansehen).

RoboCop: Rogue City Teyon

Steam-Topseller: Shooter wird zum Aufsteiger

Mit dem Update und dem Rabatt im Rücken kann RoboCop: Rogue City auch in den Steam-Charts seine blutigen Spuren hinterlassen und landet knapp hinter der Top 10. Dort landen momentan noch andere Spiele, darunter auch die Shooter Counter-Strike 2 und Call of Duty. Auch der charmante Endzeit-Survival-Städtebauer Timberborn etabliert sich weit oben in der Liste. Die größte Aufmerksamkeit bekommt aktuell aber natürlich der Überraschungserfolg Palworld, der fast täglich neue Bestmarken aufstellt.

