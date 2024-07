153 Euro auf Steam sparen: Strategie-Blockbuster massiv reduziert

Ein echter Strategie-Dauerbrenner ist aktuell auf Steam massiv im Preis reduziert: Civilization 6 kann derzeit mit Rabatten von bis zu 95 Prozent auf sich aufmerksam machen – der Platinum Edition spart ihr sogar satte 153 Euro.

Für Fans von Strategie-Spielen führt kein Weg an der Civilization-Reihe vorbei. Bereits seit 1991 ziehen die Hits Spieler mit ihrem komplexen, taktischen und rundenbasierten Gameplay in den Bann. Wenn ihr Civilization 6 bislang noch nicht ausprobiert habt, bietet sich nun die perfekte Gelegenheit, denn das Spiel ist auf Steam in der Platinum Edition momentan um 153 Euro reduziert.

Civilization 6: Strategie-Hit jetzt um 91 Prozent reduziert

Wenn ihr auf der Suche nach einem echten Strategie-Koloss seid, in dem ihr unzählige Stunden damit verbringen könnt, euer Imperium aufzubauen und nach und nach durch Handel, Erfindungen und Eroberungen zu vergrößern, dann ist Civilization 6 die richtige Wahl. Normalerweise kostet die Platinum Edition des Spiels auf Steam 167,91 Euro, aber aktuell könnt ihr sie euch schon für 14,76 Euro sichern.

Schaut euch hier den Trailer zu Civilization 6 an:

Civilization 6 | Das Aufbaustrategiespiel - jetzt auch für Konsole

Mit der Platinum Edition bekommt ihr nicht nur das Basis-Spiel, sondern könnt euch zusätzlich auch noch über 8 Erweiterungen freuen – darunter die umfangreichen Expansionen Rise and Fall sowie Gathering Storm. Die Angebots-Aktion läuft noch bis zum 11. Juli 2024 (bei Steam ansehen).

Sid Meier’s Civilization® VI Firaxis Games

Auch die Basis-Version ist momentan ein echtes Schnäppchen und kostet gerade einmal 2,99 Euro statt 59,99 Euro – ein historischer Tiefpreis. Falls ihr dagegen wirklich alles haben wollt, was euch das Spiel bieten kann, könnt ihr euch die Anthology Edition für 24,15 Euro statt 209,85 Euro sichern.

Steam-Charts: Strategiespiele stehen hoch im Kurs

Während sich Civilization 6 dank des Mega-Rabatts sicherlich über ein paar neue Spieler freuen kann, geht es auch in den Steam-Charts nach oben. Trotzdem muss sich das Strategie-Spiel anderen Genre-Highlights geschlagen geben – unter anderem landen sowohl Anno 1800 als auch Stellaris davor.

