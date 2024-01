Brandneue Städtebau-Simulation feiert Traumstart auf Steam

Ein Endzeit-Survival-Städtebauer hat auf Steam einen brillanten Start hingelegt. New Cycle kann seine Early-Access-Phase nicht nur mit guten Bewertungen, sondern auch mit einem Platz in der Bestseller-Liste beginnen.

Seit dem 18. Januar 2024 ist die Endzeit-Städtbau-Simulation New Cycle im Early-Access auf Steam verfügbar. Direkt zum Start kann das Spiel von Entwickler Core Engage und Publisher Daedalic Entertainment ein Ausrufezeichen in den Bestseller-Charts setzen und steigt weit oben ein – und die ersten Bewertungen können sich ebenfalls sehen lassen.

Neuer Steam-Hit: Survival-Städtebau-Sim New Cycle legt Top-Start hin

In New Cycle müsst ihr unter extrem widrigen, apokalyptischen Bedingungen eine bescheidene Siedlung vorsichtig zur Industriemetropole aufbauen – doch das Überleben eurer Siedler zu sichern, wird nicht einfach. Nach mehreren Sonneneruptionen liegt die Welt in Trümmern und ihr müsst nicht nur mit euren Ressourcen haushalten, die Bedürfnisse der Menschen beachten und neue Gesetze erlassen, sondern auch auf verschiedene Naturkatastrophen reagieren.

Schaut euch hier den Trailer zu New Cycle an:

New Cycle: Official Release Date Trailer

Nach den ersten knapp 150 abgegebenen Stimmen steht New Cycle auf Steam bei einer größtenteils positiven Wertung. Spieler loben unter anderem die Atmosphäre, das Design, den Soundtrack sowie den zugänglichen Schwierigkeitsgrad und vergleichen es mit dem Survival-Highlight Frostpunk. Bis zum 25. Januar könnt ihr euch New Cycle übrigens dank des Einführungsrabatts für 26,99 Euro statt 29,99 Euro auf Steam schnappen (bei Steam ansehen).

New Cycle Core Engage

Steam-Charts: Zwei Neueinsteiger sorgen für Aufruhr

In den Steam-Bestsellern kann sich New Cycle direkt zum Early-Access-Start einen starken vierten Platz sichern – dies ist aber dennoch nur die zweithöchste Platzierung eines Neueinsteigers, denn ganz oben landet am Release-Tag das brandneue Spiel Palworld. Counter-Strike 2 und das Steam Deck verteidigen die Plätze 2 und 3. (Quelle: Steam)

Horror-Fans können sich auf Steam aktuell einen besonderen Survival-Hit zum Sparpreis sichern:

