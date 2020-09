Mit der Mafia Definitive Edition kehrt das gefeierte Kultspiel aus dem Jahr 2002 im neuen Glanz auf eure Bildschirme zurück. Wir geben euch eine Übersicht über alle Trophäen und Erfolge, die in dem Spiel auf euch warten.

Mafia: Definitive Edition Facts

Die Neuauflage von Mafia wurde für Sammelfans mit allerhand Collectibles gefüllt, seien es Groschenromane, Magazine, Zigarettenbilder oder Autos. Obwohl Mafia Definitive Edition eine lineare Geschichte erzählt, könnt ihr keinen der Sammelgegenstände verpassen. Ihr könnt jede bereits absolvierte Mission direkt im Hauptmenü erneut auswählen und euch auf diese Weise auch nach dem Abspann in aller Ruhe alle versteckten Items sichern, die ihr bei eurem ersten Spieldurchlauf übersehen habt.

Leitfaden und Roadmap für alle Trophäen und Erfolge

Insgesamt könnt ihr in der Mafia Definitive Edition 44 Trophäen (1x Platin, 3x Gold, 7x Silber, 33x Bronze) und 43 Erfolge (1.000 Gamerscore) freischalten. Im Folgenden zeigen wir euch alle Trophäen und Erfolge der Mafia Definitive Edition inklusive der dazugrehörigen Freischaltbedingungen.

Symbol Erfolg Gamerscore Trophäe Der einzig wahre Gangster - Alle Trophäen in Mafia: Definitive Edition erhalten.

Nächtliche Verfolgungsjagd 15 „Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann“ abgeschlossen.

Die Hinterhöfe von Little Italy 15 „Auf der Flucht“ abgeschlossen.

So funktioniert diese Stadt 15 „Molotow-Fete“ abgeschlossen.

Die Gangs von Lost Heaven 15 „Normaler Tagesablauf“ abgeschlossen.

Held der Nachbarschaft 15 „Fair Play“ abgeschlossen.

Schöne Nacht für einen Spaziergang 15 „Sarah“ abgeschlossen.

Sturmwolken über Chinatown 15 „Gewöhn dich lieber dran“ abgeschlossen.

Mord im Hause Gottes 15 „Der Heilige und der Sünder“ abgeschlossen.

Kanadische Nachbarn 15 „Ein Ausflug aufs Land“ abgeschlossen.

Überall Ratten 15 „Omerta“ abgeschlossen.

Blutbeflecktes Beech Hill 15 „Reiche Leute besuchen“ abgeschlossen.

Sorgfältige Planung 15 „Gutes Geschäft“ abgeschlossen.

Als der Krieg begann 15 „Bon Appétit“ abgeschlossen.

Ein nasses Grab 15 „Happy Birthday“ abgeschlossen.

Wenn Gott nicht mehr herablächelt 15 „... Glückspilz“ abgeschlossen.

Als der Krieg endete 15 „Crème de la Crème“ abgeschlossen.

Herrliche Aussicht 15 „Wahlkampf“ abgeschlossen.

In der Löwengrube 15 „Einfach zum Entspannen“ abgeschlossen.

Der letzte große Wurf 15 „Schwarzarbeit“ abgeschlossen.

Freunde und Familie 15 „Der Niedergang der Kunst“ abgeschlossen.

Kriminelle Laufbahn 50 Das Spiel auf „Leicht“, „Mittel“ oder „Schwer“ abgeschlossen.

Gemachter Mann 80 Spiel auf Schwierigkeitsgrad „Klassisch“ abgeschlossen.

Wenn ihr das Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad „Klassich“ abschließt erhaltet ihr automatisch auch die Trophäe Kriminelle Laufbahn.

Vollgas 30 Das Rennen auf Schwierigkeitsgrad „Klassisch“ gewonnen.

Raubritter 10 An die Polizei von Lost Heaven eine Strafe gezahlt.

Nicht einkassiert 10 Du hast dich der Verhaftung durch die Polizei von Lost Heaven widersetzt.

Im Blick des Gesetzes 10 Polizei nach Fünf-Sterne-Verfolgungsjagd abgehängt.

Autofetischist 10 5 Autos auf den Straßen von Lost Heaven und Umgebung geknackt.

Tiger im Tank 10 Mit dem Bolt Ace 50 mph erreicht.

Nach dem Absolvieren des ersten Story-Kapitels steht euch der Spielmodus „Freie Fahrt“ zu Verfügung. Dort könnt ihr den Bolt Ace direkt aus der Garage auswählen. Die Höchstgeschwindigkeit des Wagens beträgt 46 mph. Ihr könnt diesen Wert jedoch überbieten, indem ihr mit voller Beschleunigung bergab fahrt. Dafür bietet sich zum Beispiel die Giuliani Bridge an.

Stuntfahrer 10 Für 3 Sekunden auf einem Rad gefahren.

Startet den Modus „Freie Fahrt“, der nach dem Absolvieren des ersten Story-Kapitels freigeschaltet wird. Solltet ihr bereits in den Story-Missionen mit einem Motorrad gefahren sein, solltet ihr dieses direkt aus der Garage auswählen können. Alternativ solltet ihr in den umliegenden Straßen mühelos ein Motorrad finden.

Haltet die Handbremse gedrückt und beschleunigt so weit es geht. Lasst anschließend die Handbremse los, drückt aber weiter kräftig auf das Gas um auf einem Rad zu fahren.

Ordentliche Sammlung 20 15 Fahrzeuge in der Garage gesammelt.

Motor-Museum 50 30 Fahrzeuge in der Garage gesammelt.

Pulp Fiction 10 Groschenheft gefunden.

Wandelnde Bibliothek 50 Alle Groschenhefte gefunden.

Comic-Gewalt 10 Eine Ausgabe von „Gangsters Monthly“ gefunden.

Bilderbuch-Kenner 50 Alle Ausgaben von „Gangsters Monthly“ gefunden.

Familiengeschichte 10 „Gangster der Vereinigten Staaten“-Zigarettenbild gefunden.

Komplettset 50 Alle „Gangster der Vereinigten Staaten“-Zigarettenbilder gefunden.

Auf der Spur 10 Verstecktes Auto gefunden.

Weltbester Autodieb 50 Alle versteckten Autos gefunden.

Mystery Fox entdeckt 10 Mystery Fox gefunden.

Mystery Fox-Meister 50 Alle Mystery Foxes gefunden.

Sammelwut 100 Sammlung abgeschlossen.

Alles andere als stilvoll 10 Paulie zu einem Platz der Schande gebracht.

Am Ende des Kapitels „Fair Play“ bittet euch Paulie, ihn nach Hause zu fahren. Stattdessen könnt ihr ihn jedoch auch in ein Bordell bringen. Dieses befindet sich am südlichen Ende der zentralen Insel, in einer Gasse östlich von St. Peters. Docks. Solltet ihr die Mission bereits absolviert haben, könnt ihr sie einfach für einen zweiten Durchlauf in der Kapitelauswahl starten.

Habt ihr Probleme bei bestimmten Trophäen und Erfolgen der Mafia Definitive Edition? Dann schreibt es uns in die Kommentare und helft euch auch gegenseitig, damit ihr alle die 100% Spielabschluss oder die Platin-Trophäe freischalten könnt.

Quiz: Wie gut kennst du Assassin's Creed?