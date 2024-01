Großes Fritzbox-Update: Diese Router erhalten es zuerst

AVM verteilt gerade FritzOS 7.80 an erste Fritzboxen. Mit dem Update kündigt sich eine Fülle an Optimierungen an – einfacher, schneller, besser sollen die Router durch die neue Software werden. Vier Fritzboxen erhalten das Update zuerst.

FritzOS 7.80: AVM verteilt Router-Update

Der deutsche Router-Hersteller AVM hat mit FritzOS 7.80 gerade sein neuestes Software-Update veröffentlicht. Zunächst erhalten die Modelle Fritzbox 5590 Fiber und 5530 Fiber sowie 7590 AX und 7530 AX die Aktualisierung.

Im Mittelpunkt des Updates steht mehr Benutzerfreundlichkeit. AVM hat daran gearbeitet den Einrichtungsprozess zu straffen und die Darstellung allgemein zu verbessern. Vor allem für Glasfaserkunden gibt es gute Nachrichten: Eine neu gestaltete Oberfläche bietet jetzt präzise Einblicke in Anschlussdaten, Geschwindigkeiten und Verbindungsqualität – alles grafisch im Zeitverlauf aufbereitet.

FritzOS 7.80 poliert aber nicht nur die Oberfläche auf: Verbesserungen bei der Kompatibilität mit verschiedenen Glasfaser-Gateways und DSL-Anschlüssen sind ebenfalls Teil des Updates. Außerdem hat AVM einige Fehler behoben, die bisher zu Schwierigkeiten bei der Internetverbindung führen konnten. Mehr Stabilität und eine zuverlässigere Performance sollen das Ergebnis sein (Quelle: AVM).

FritzOS 7.80: Kleinere Updates mit großer Wirkung

Neben den großen Neuerungen hat AVM eine ganze Reihe kleinerer Updates und Bugfixes in das neue FritzOS 7.80 integriert. Probleme mit der DNSSec-Validierung und WLAN-Verbindungsabbrüche bei VR-Headsets wie dem Meta Quest 2 und 3 gehören damit hoffentlich der Vergangenheit an.

Da es sich um eine stabile, finale Version handelt und nicht um eine Laborversion, ist die Aktualisierung der Fritzbox recht einfach. Es wird die Benutzeroberfläche des Routers geöffnet und in den Bereich „System / Update“ navigiert. Die Fritzbox sucht dann selbstständig nach verfügbaren Updates und lädt diese herunter.