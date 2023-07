Wenn ihr eine Fritzbox 7590 oder ein anderes Modell habt, könnt ihr über den Browser auf die Fritzbox zugreifen, um Einstellungen vorzunehmen. Wie der Login funktioniert, seht ihr hier.

Erst mit dem WLAN der Fritzbox verbinden

Bevor ihr von einem Computer oder Smartphone auf die Fritzbox zugreifen könnt, muss der Computer per WLAN (oder LAN-Kabel) mit der Fritzbox verbunden werden. Beim Smartphone nutzt ihr einfach nur die WLAN-Verbindung. Den voreingestellten Namen des WLAN-Netzes eurer Fritzbox findet ihr auf der Unterseite der Fritzbox zusammen mit dem zugehörigen WLAN-Passwort (auch WLAN-Netzwerkschlüssel genannt). Danach könnt ihr euch über euren Browser auf der Fritzbox anmelden, um Einstellungen zu prüfen oder zu ändern.

Auf der Rückseite seht ihr das WLAN-Passwort. (Bildquelle: GIGA)

Wie komme ich in die Fritzbox-Benutzeroberfläche?

Die Benutzeroberfläche der Fritzbox öffnet ihr, indem ihr in die Adressleiste eures Browsers http://fritz.box eintippt und mit Enter bestätigt. Alternativ gebt ihr die IP-Adresse der Fritzbox in die Adressleiste ein. In den Werkseinstellungen lautet diese http://192.168.178.1. Wenn ihr die IP-Adresse der Fritzbox nicht kennt, eine statische IP-Adresse eingerichtet wurde oder sie vergessen habt, könnt ihr die IP-Adresse ganz einfach herausfinden. Gebt diese dann stattdessen in die Adressleiste des Browsers ein und drückt Enter. Wenn ihr die Anmeldemaske seht, gebt ihr das Passwort ein, das ihr bei der Ersteinrichtung der Fritzbox festgelegt habt.

Ich kann nicht mehr auf die Fritzbox (7590) zugreifen

Wenn ihr die richtige IP-Adresse eingebt, aber trotzdem nicht auf die Fritzbox zugreifen könnt, solltet ihr die Notfall-IP der Fritzbox nutzen:

Gebt dafür http://169.254.1.1 in die Adressleiste eures Browser und bestätigt mit Enter .

in die Adressleiste eures Browser und bestätigt mit . Falls auch das nicht funktioniert, verbindet euren PC und die Fritzbox mit einem LAN-Kabel und versucht es vom PC aus erneut.

Über die Notfall-IP könnt ihr euch auch auf der Fritzbox einloggen. (Bildquelle: GIGA)

Kennwort der Fritzbox zurücksetzen

Wenn ihr die Anmeldemaske der Fritzbox seht, aber das Login-Passwort vergessen habt, müsst ihr die Fritzbox auf Werkseinstellungen zurücksetzen, um wieder auf die Router-Einstellungen zugreifen zu können. Es sei denn, ihr habt vorher in den Fritzbox-Einstellungen die Passwort-Vergessen-Funktion aktiviert. Über diese schickt euch die Fritzbox dann einen Link an eure E-Mail-Adresse, mit dem ihr euch wieder einloggen könnt, auch wenn ihr das Passwort vergessen habt.

Ihr könnt das Fritzbox-Kennwort nachträglich ändern, wenn ihr die Option vorher in der Fritzbox aktiviert habt. (Bildquelle: GIGA)

Kurzanleitung: Auf Fritzbox-Einstellungen zugreifen

Öffnet euren Browser. Gebt http://fritz.box als URL ein. Funktioniert diese Adresse nicht, könnt ihr die FritzBox über die IP-Adresse ansteuern. In der Werkseinstellung lautet diese üblicherweise: 192.168.178.1 oder 169.254.1.1 Gebt euer Passwort ein. Konfiguriert die Fritzbox nun, wie ihr möchtet.

Tipps für die Fritzbox, die jeder kennen sollte:

