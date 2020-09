Standardmäßig vergibt die Fritzbox die IP-Adressen an eure Geräte im Netzwerk automatisch per DHCP-Server. Ihr könnt allerdings auch eine feste IP-Adresse vergeben. Wir zeigen, wie ihr statische IP-Adressen in der Fritzbox einrichtet.

Wenn ihr die Einstellungen der Fritzbox nicht ändert, vergibt sie die IP-Adressen in eurem Netzwerk automatisch per DHCP. So könnt ihr eigene, feste IP-Adressen mit den sich daraus ergebenden Vorteilen vergeben.

Fritzbox: Feste IP für ein bestimmtes Netzwerkgerät zuweisen

Habt ihr ein bestimmtes Netzwerkgerät, das immer die gleiche IP-Adresse haben soll, könnt ihr das in der Fritzbox einstellen:

Öffnet die Benutzeroberfläche der Fritzbox, indem ihr fritz.box in euren Browser eintippt und mit der Eingabetaste bestätigt. Klickt links im Menü auf „Heimnetzwerk“ > „Netzwerk“. Im Tab „Netzwerkverbindungen“ klickt ihr neben dem entsprechenden Netzwerkgerät auf das Stift-Symbol. Gebt neben dem Feld „IP-Adresse“ die feste IP ein, die das Netzwerkgerät ab jetzt haben soll. Setzt darunter das Häkchen bei „Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen“, sofern noch nicht geschehen. Bestätigt unten mit dem Button „OK“.

Fritzbox: Feste IP vergeben

Ihr könnt der Fritzbox selbst eine feste IP-Adresse vergeben und auch einen bestimmten IP-Adressbereich festlegen, aus dem die Fritzbox anderen Netzwerkgeräten eine IP-Adresse automatisch zuweist. Das geht wie folgt:

Öffnet die Fritzbox-Benutzeroberfläche, indem ihr fritz.box in euren Browser eintippt und mit der Eingabetaste bestätigt. Loggt euch mit eurem Passwort ein. Wählt links in der Menüleiste den Punkt „Heimnetz“ > „Netzwerk“ beziehungsweise „Heimnetzwerk“ aus. Im Tab „Netzwerkeinstellungen“ scrollt ihr herunter und klickt unter der Überschrift „IP-Adressen“ auf den Button „IPv4-Adressen“. Unter der Überschrift „Heimnetz“ könnt ihr nun die statischen IPs konfigurieren: IPv4-Adresse : Gebt hier die feste Adresse der Fritzbox ein.

Hinweis: Für private Netzwerke könnt ihr IP-Adressen im Bereich 192.168.0.0 bis 192.168.255.255 vergeben.

Subnetzmaske : Sie lautet in der Regel 255.255.255.0

Darunter könnt ihr den DHCP-Server aktivieren , falls die Fritzbox für eure Netzwerkgeräte automatisch IP-Adressen in einem vorgegebenen Bereich vergeben soll.

Lokaler DNS-Server: Hier steht in der Regel erneut die IP-Adresse der Fritzbox. Klickt auf „OK", wenn ihr fertig seid.

Danach wird die Fritzbox unter der neuen IP-Adresse erreichbar sein. Gebt diese in den Browser ein, um euch in die Fritzbox einzuloggen. Denkt auch daran etwa eine statische IP-Adresse in eurem Windows-PC zu vergeben, damit ihr wieder auf den Router zugreifen könnt und über die Fritzbox Internetzugriff habt.

Fritzbox: Statische IP auch in Windows vergeben

Drückt die Tastenkombination [Windows] + [R], tippt im Ausführen-Fenster ncpa.cpl ein und bestätigt mit [Enter]. Klickt doppelt auf eure Netzwerkverbindung, über die ihr mit der Fritzbox verbunden seid. Wählt „Eigenschaften“ aus. Öffnet die Internetprotokoll-4-Einstellungen per Doppelklick. Hier könnt ihr nun eine statische IP vergeben.

Beispiel: Wenn eure Fritzbox die IP 192.168.158.1 hat, könnt ihr eurem PC die IP-Adresse 192.168.158.2 geben. Die Subnetzmaske lautet 255.255.255.0. Für den DNS-Server unten könnt ihr ebenfalls die IP-Adresse der Fritzbox eingeben. Weitere Informationen findet ihr bei Windows 10: Eigene IP-Adresse anzeigen. Lest auch wie ihr die Notfall-IP der Fritzbox nutzen könnt.

