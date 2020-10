Bis zu 16 Tage Laufzeit, ein großes AMOLED-Display und trotzdem viel günstiger als die Smartwatches von Samsung und Apple: Nach diesem Rezept möchte Xiaomi seine Neuauflage der Mi Watch nach Deutschland bringen. Bis dahin dauert es aber noch etwas.

Xiaomi Facts

Xiaomi Mi Watch: Neuauflage der China-Smartwatch kommt nach Europa

Nach der ersten Mi Watch möchte der chinesische Hersteller Xiaomi nun mit einem weiteren Modell angreifen. Bei einem Online-Event wurde die Xiaomi Mi Watch Revolve angekündigt – zusammen mit dem Versprechen, dass die smarte Uhr auch in Deutschland zu haben sein wird. Anders als dem Marketing zu entnehmen, wird die Uhr hierzulande aber nicht die beworbenen 99 Euro kosten – trotzdem bleibt sie viel günstiger als die Pendants von Apple und Samsung.

Smartwatch-Bestseller bei Amazon anschauen

Eines der Highlights ist die Akkulaufzeit, die von Xiaomi mit satten 16 Tagen angegeben wird. Ob sich dieser Wert aber auch in der Praxis als realistisch erweist, werden wir sehen. Da auf ein LTE-Modul verzichtet wurde, kann der 420-mAh-Akku etwas entlastet werden. Die Kommunikation zum begleitenden Smartphone funktioniert über Bluetooth 5.0. GPS ist auch mit dabei. Inklusive Armband bringt die Uhr leichte 32 Gramm auf die Waage.

Mit dabei ist ein rundes AMOLED-Display, das auf eine Diagonale von 1,39 Zoll kommt und mit 454 x 454 Pixeln auflöst. Anders als noch bei der rechteckigen Mi Watch hat der Hersteller auf WearOS von Google verzichtet. Ein SpO2-Sensor für die Messung des Blutsauerstoffs ist dafür aber mit von der Partie. Zum Schwimmen eignet sich die Xiaomi Mi Watch Revolve auch, einem Druck von 5 ATM wird standgehalten. Xiaomi wirbt mit 117 Sportmodi, bei denen sich die smarte Uhr als Fitnesstracker beweisen kann.

Mehr Infos zur Smartwatch gibt es hier im Video:

Xiaomi Mi Watch Revolve für 119 Euro

In Deutschland möchte Xiaomi seine neue Uhr für 119 Euro in den Verkauf geben, wie Notebookcheck herausgefunden hat. Bis zur Veröffentlichung dauert es aber noch etwas Zeit, erst Anfang 2021 soll sie hierzulande in fünf unterschiedlichen Farben erhältlich sein.