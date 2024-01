AVM Fritz!Box 7590: Bedienungsanleitung als PDF-Download (Deutsch)

Mit der FRITZ!Box 7590 besitzt ihr einen DSL-Router mit hoher Datenrate, einfacher Bedienung und guter Telefonfunktionalität. Bei GIGA Bekommt ihr die zugehörige Bedienungsanleitung kostenlos, auf Deutsch und im PDF-Format.

AVM Fritz!Box 7590: Download und Öffnen der Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung für die Fritz!Box 7590 ladet ihr euch über den folgenden Button im PDF-Format herunter:

Auf dem Smartphone öffnet ihr die Fritz!Box-7590-Bedienungsanleitung mit der Google-Drive-App oder einer PDF-Reader-App. Auf dem PC verwendet ihr am besten einen Browser wie Chrome oder Firefox, oder alternativ eine PDF-Anzeigeprogramm.

AVM Fritz!Box 7590: Anleitung auf Deutsch – Inhalt

Die Bedienungsanleitung für die Fritz!Box 7590 umfasst insgesamt 308 nach Abschnitten gegliederte Seiten. Im ersten Abschnitt „Allgemeines zur Fritz!Box“ geht es um grundlegende Themen wie Sicherheitshinweise, Lieferumfang und Zubehör. Danach folgt der Abschnitt „Funktionen und Aufbau“, in welchem unter anderem die Anschlüsse, Tasten und Voraussetzungen für den Betrieb der Fritz!Box beschrieben werden.

Im nächsten Abschnitt „Anschließen“ geht es um den Anschluss der Fritz!Box an Internet und Stromnetz sowie das Verbinden anderer Geräte mit dem Router per LAN und WLAN. Danach folgen Abschnitte, in welchem ihr erfahrt, wie ihr eure Fritz!Box an ein Modem, einen anderen Router oder mit einem Mobilfunkanschluss verbinden könnt.

Danach erfahrt ihr, wie ihr, beispielsweise per App, auf eure Fritz!Box zugreifen könnt sowie welche Optionen euch zu deren Einrichtung zur Verfügung stehen. In weiteren Kapiteln geht es um das Anschließen von Telefonen an die Firtz!Box und das Nutzen von Mesh mit Fritz!. Anschließend wird die Verwendung der Benutzeroberfläche mit den Menüs Internet, Telefonie, Heimnetz , WLAN, Smart Home, Diagnose, System und Assistenten erläutert.

Danach erfahrt ihr, wie ihr Fritz!NAS, MyFritz! verwendet und wie ihr eure Fritz!Box mit Tastencodes steuern könnt. Abgeschlossen werden die Inhalte des Handbuchs mit Abschnitten zu Störungen, dem außer Betrieb nehmen und Entsorgen des Geräts, technischen Daten, rechtlichen Aspekten und einem Stichwortverzeichnis.

Der AVM-Support steht euch zusätzlich zum Handbuch zur Verfügung, falls in diesem nicht alle eure Fragen beantwortet werden. Unter dem vorhergehenden Link haben wir die unterschiedlichen Möglichkeiten der Kontaktaufnahme für euch zusammengestellt.