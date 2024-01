Google streicht 17 Assistant-Funktionen: Das ändert sich für Android-Nutzer

Google krempelt seinen Assistenten um: Ab Ende Januar verschwinden nicht weniger als 17 Funktionen, darunter das Versenden von E-Mails per Sprache und die Verwaltung von Stoppuhren. Laut Google soll sich der Assistant künftig mehr auf Qualität und Zuverlässigkeit konzentrieren.

Google Assistant Facts

Google Assistant: 17 Funktionen fallen weg

Google hat eine massive Änderungswelle für seinen Assistant angekündigt. 17 Funktionen, darunter das Versenden von E-Mails, Videos oder Nachrichten per Sprache, werden ersatzlos gestrichen. Ab dem 26. Januar beginnt Google mit der Umstellung. Bis zum 26. Februar sollen alle Änderungen umgesetzt sein (Quelle: Google-Blog The Keyword).

Die entfernten Funktionen umfassen ein breites Spektrum: Vom Abspielen und Steuern von Hörbüchern über das Einstellen von Musikalarmen bis hin zum Verwalten von Stoppuhren ist alles dabei. Auch das Ändern von Terminen im Kalender oder das Abrufen von Kontaktinformationen per Sprache ist nicht mehr möglich. Auch spezielle Funktionen wie die Sprachsteuerung von Aktivitäten auf Fitbit Sense und Versa 3 werden eingestellt.

Die Entscheidung zur Zusammenstreichung vieler Funktionen folgt unmittelbar auf die Ankündigung von Google, etwa tausend Mitarbeiter zu entlassen, von denen einige am Google Assistant gearbeitet haben. Von der Funktionseinstellung betroffen sind alle Nutzer des Assistenten auf Handys, Tablets, Smartwatches, Smart Displays und Lautsprechern.

Google begründet die Streichung der Funktionen mit dem Ziel, die Qualität und Zuverlässigkeit des Assistant zu verbessern. Durch das Entfernen von „zu wenig genutzten“ Funktionen soll die Plattform übersichtlicher und einfacher zu bedienen werden.

Googles Bard-Chatbot könnte in Zukunft viele Assistant-Funktionen überflüssig machen:

Google Bard: So sieht die neue KI-Suche aus

Änderungen an Google-App und Pixel-Suchleiste

Neben den entfernten Funktionen des Assistants werden auch Änderungen an der Google-App und der Pixel-Suchleiste vorgenommen. Das Mikrofon in der Google-App löst nun Suchantworten aus, statt Aktionen wie zum Beispiel das Einschalten des Lichts zu ermöglichen. Auch auf Pixel-Geräten startet das Mikrofon in der Suchleiste nun die Sprachsuche und nicht mehr den Assistant.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.