Welche Anschlüsse hat die Fritzbox 7590? Wir erklären auch alle Ports und wozu sie gebraucht werden. Außerdem erklären wir, wie ihr die Fritzbox für die Ersteinrichtung anschließt.

Die Anschlüsse der Fritzbox 7590

Bildquelle: AVM / Ergänzung: GIGA

TAE (FON1): Seitlicher Anschluss für analoge Telefone.

Seitlicher Anschluss für analoge Telefone. WLAN AC + N: Drahtlose Funktechnik mit Standard IEEE 802.11 ac, n, g, a (Kein physischer Anschluß)

Drahtlose Funktechnik mit Standard IEEE 802.11 ac, n, g, a (Kein physischer Anschluß) DSL (IP-basiert): Anschluss für die Internetverbindung an Internet-/Telefondose im Haus (ADSL/VDSL).

Anschluss für die Internetverbindung an Internet-/Telefondose im Haus (ADSL/VDSL). 2× Analog (FON1 & FON2): Zum Anschluss von analogen Telefonen per RJ11-Stecker.

Zum Anschluss von analogen Telefonen per RJ11-Stecker. ISDN (FON S0): Anschluss für ISDN-Telefone oder -Anlagen.

Anschluss für ISDN-Telefone oder -Anlagen. 4× Gigabit-Ethernet (LAN1, LAN2, LAN3, LAN4): Netzwerk- und Internetverbindung zu Geräten wie PCs, Laptop, Spielekonsolen und Server oder anderem Modem mit maximal 1000 MBit/s.

Netzwerk- und Internetverbindung zu Geräten wie PCs, Laptop, Spielekonsolen und Server oder anderem Modem mit maximal 1000 MBit/s. Power: Stromanschluss.

Stromanschluss. 1× Gigabit-WAN: Verbindung zu anderem Netzwerk oder Modem.

Verbindung zu anderem Netzwerk oder Modem. 2× USB 3.0: Anschluss für Drucker oder USB-Sticks sowie Mediaserver-Funktion.

Anschluss für Drucker oder USB-Sticks sowie Mediaserver-Funktion. DECT: Drahtlose Funktechnik für bis zu 6 Telefone.

Analoge Telefone anschließen an Fritzbox 7590

Beachtet, dass die mit „FON1“ gekennzeichneten Stecker nur insgesamt ein Mal benutzt werden können. Ihr könnt also nicht an beiden FON1-Anschlüssen gleichzeitig zwei Telefone bedienen. Falls ihr also ein zweites Telefon anschließen wollt, nutzt dafür den FON2-Anschluss an der Rückseite der Fritzbox.

Falls euer zweites Telefon auch einen TAE-Anschluss hat, passt dieser nicht in den FON2-Anschluss der Fritzbox. Nutzt dann dafür den im Lieferumfang enthaltenen Adapter von TAE auf RJ11-Stecker.

Fritzbox 7590 anschließen

Steckt zunächst das grün markierte DSL-Kabel hinten an der Fritzbox ganz links in den grauen DSL-Anschluss. Steckt ein LAN-Kabel in den LAN1-Anschluss und verbindet das andere Ende mit einem Laptop oder PC, um die Fritzbox dort einrichten zu können. Alternativ könnt ihr die Fritzbox auch nur per WLAN einrichten. Dann benötigt ihr kein LAN-Kabel. Steckt den Stromstecker an den Power-Anschluss. Die Fritzbox fährt dann hoch. Folgt nun den Schritten zum Einrichten der Fritzbox.

