Die Fritzbox 7590 könnt ihr entweder in der Benutzeroberfläche oder per Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Wie das geht, zeigen wir euch hier.

Fritzbox Facts

Fritzbox 7590: Reset in Benutzeroberfläche

Gebt im Browser die Adresse http://fritz.box/ ein und drückt Enter , um die Router-Benutzeroberfläche zu öffnen. Klickt im Menü auf „System“ > „Sicherung“. Wechselt in den Tab „Werkseinstellungen“ und klickt auf „Werkseinstellungen laden“.

Werkseinstellung mit Telefon wiederherstellen

Wenn ihr ein analoges Telefon an der Fritzbox nutzt, könnt ihr darüber auch die Werkseinstellungen der Fritzbox wiederherstellen. Mit IP-Telefonen funktioniert dies nicht.

Keypad-Funktion im Telefon aktivieren

Damit ihr die Fritzbox über das Telefon auf Werkseinstellungen zurücksetzen könnt, müssen im Telefon die sogenannten Keypad-Sequenzen aktiviert sein. Das sind Zeichen- und Ziffernfolgen wie *121#.

Habt ihr ein Telefon wie das Fritzfon C5 an der Fritzbox angeschlossen, könnt ihr Keypad-Sequenzen sofort nutzen. Falls ihr aber ein Telefon am ISDN-Anschluss („FON S0“) nutzt oder ein Schnurlostelefon habt, das NICHT an der Basisstation der Fritzbox angemeldet ist, müsst ihr zunächst die Keypad-Funktion einrichten:

Nehmt euer Telefon zur Hand. Bei vielen Telefonen findet ihr die Einstellung unter „Betrieb an Telefonanlagen“ > „Wahloptionen“ > „Wahl von * und #“. Unter Umständen lautet der Menüpunkt bei eurem Telefon-Modell anders. Stellt das Telefon dort so ein, dass damit Keypad-Sequenzen gesendet und Sonderzeichen wie * und # gewählt werden können.

Werkseinstellungen laden

Sind die Keypad-Sequenzen im Telefon aktiviert, könnt ihr die Fritzbox wie folgt zurücksetzen:

