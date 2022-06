Um Einstellungen am Router vorzunehmen, müssen die entsprechenden Einstellungsoptionen natürlich auf den Bildschirm gebracht werden. Um die Routereinstellungen im Browser anzuzeigen, muss dieser per IP-Adresse angesteuert werden. Erfahrt hier, wie man die Router IP-Adresse ermitteln kann.

Die Router-IP setzt sich aus vier Zahlenblöcken zusammen und sehen zum Beispiel so aus: 192.168.2.1.

So kann man seine Router-IP-Adresse herausfinden

Besonders schnell findet ihr die IP-Adresse oft auf der Unterseite des Routers. Häufig befindet sich dort ein Aufkleber mit der Standard-Adresse. Diese Adresse könnt ihr in das Adressfeld eines Browser eingeben, um die Benutzeroberfläche zu erreichen. Beide Geräte müssen sich dafür im gleichen Netzwerk befinden.

Für diejenigen, die nicht so viel Glück haben und die Router IP-Adresse direkt vom Gerät ablesen können, gibt es einfache Hilfsmittel in Windows, die die magische Zahl verraten.

Öffnet hierzu die Windows-Eingabeaufforderung über den Shortcut Windows-Taste + R .

+ . Dort gebt ihr den Befehl „ ipconfig “ ein.

“ ein. Bestätigt den Befehl per Eingabetaste und es erscheinen mehrere Einträge mit IP-Adressen auf dem Bildschirm.

Die IP-Adresse des Routers findet sich im Eintrag „ Standardgateway “.

findet sich im Eintrag „ “. Kopiert die Adresse heraus oder schreibt diese ab, um die Zahlenreihe im Browserfenster einzugeben.

Mit der entsprechenden IP-Adresse des Routers kann nun auf alle Funktionen und Einstellungen des Geräts zugegriffen werden.

Router: IP-Adresse herausfinden: Schritt für Schritt-Anleitung

Meistens haben die einzelnen Routermodelle eine Standard-IP-Adresse. Nachfolgend findet ihr eine Übersicht über die IP-Adressen der gängigen Router:

1&1 HomeServer: fritz.box oder 169.254.1.1

Apple: 10.0.1.1

Asus: 192.168.1.1

FritzBox: fritz.box, 192.168.178.1 oder 192.168.178.254

D-Link: 192.168.0.1

Netgear: 192.168.0.1

Ist euer Router nicht aufgeführt, könnt ihr die IP-Adresse wie folgt herausfinden:

Windows-Eingabeaufforderung öffnen Befehl „ipconfig“ eingeben Die IP-Adresse des Routers befindet sich unter „Standardgateway“

Selbstredend muss der Router mit dem Rechner per Kabel oder WLAN verbunden sein, um die IP-Adresse auf diesem Wege herauszufinden. Habt ihr eine Fritzbox, reicht es in der Regel, „fritz.box“ in der Adresszeile des Browser einzugeben, um die Einstellungen zu öffnen. Soll die IP-Adresse für das Gerät herausgefunden werden, gebt in der Eingabeaufforderung „ping fritz.box“ ein. Im Ergebnis erhaltet ihr im Bildschirm den Eintrag „Antwort von“ mit der entsprechenden IP-Adresse des Routers. Bei einem Telekom-Router reicht die Eingabe von Speedport.ip als URL im Browser, um die Einstellungen des Geräts aufrufen zu können.

So findet man die Router-IP am Handy (Android & iOS)

Auch über euer Smartphone könnt ihr die Angabe finden, wenn sich das Gerät im gleichen Netzwerk wie der Router befindet:

Android

Unter Android öffnet ihr die WLAN-Übersicht. Sucht dann nach dem Netzwerk, für das ihr die Angabe benötigt. Scrollt etwas nach unten bis zur Option „IP-Einstellungen“. Sollte dort „DCHP“ stehen, wählt „Statisch“ aus. Das Menü wird um zwei Felder erweitert. Im unteren Feld lest ihr die Router-IP-Adresse ab.

iOS

Beim iPhone öffnet ihr die Einstelllungen. Wählt dann den WLAN-Bereich aus und sucht nach dem gewünschten Netzwerk. Tippt auf das i-Symbol in der Zeile. Im nächsten Fenster seht ihr einige Angaben, darunter auch die IP-Adresse des Routers.

