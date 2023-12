GTA 6 Karte: Infos zum neuen Vice City veröffentlicht

Dank Rockstar Games gibt es nun endlich neue Informationen zu Grand Theft Auto VI, unter anderem auch, wo es spielt. Im Folgenden verraten wir euch alles, was bisher zur Karte von GTA 6 bekannt ist.

GTA 6 Facts

Wo spielt GTA 6?

Grand Theft Auto 6 spielt in der fiktionalen Stadt Vice City im ebenfalls fiktionalen Staat Leonida. Der Trailer zeigt Wasser- und Ufergebiete, ländlichere Regionen, Sumpfgebiete, einige Neonlichter und viele Hochhäuser. Außerdem zeigt der Trailer, dass sich die dort ansässigen Alligatoren gerne mal dorthin verirren, wo sie eigentlich nicht hingehören.

Was alles durchaus Sinn ergibt, denn Vice City ist von Miami und Leonida vom Staat Florida inspiriert. Florida ist auch in der Realität vielschichtig und besitzt facettenreiche Regionen wie auch Menschen, die Leonida in GTA 6 anscheinend ebenfalls darstellen will.

Der Strand von Vice City scheint ein beliebter Ort zu sein. (Bildquelle: Rockstar Games)

Wie groß ist die Karte von GTA 6?

In Vice City beziehungsweise Leonida gibt es durchaus viel zu erleben. Strip-Clubs, stark besuchte Strände, Sumpfgebiete oder ein belebtes Nachtleben. Ihr werdet also gut beschäftigt sein, aber wie groß ist die Map von GTA 6?

Bisher gibt es noch keine weiteren Informationen oder Details zur Kartengröße. Derzeit kann über die Map von GTA 6 noch keine Aussage getroffen werden. Sobald es weitere Infos gibt, aktualisieren wir den Artikel.

Neben dem Schauplatz von Grand Theft Auto 6 gibt es zudem erste Informationen über den neuen Hauptcharakter Lucia. Eine Premiere für die GTA-Reihe, denn es ist das erste Mal, dass eine Frau die Hauptrolle einnimmt.

Falls ihr den neuen Trailer von Grand Theft Auto VI noch nicht gesehen habt, solltet ihr es unbedingt nachholen. Falls es euch interessiert: Der Trailer ist mit dem Song „Love is a Long Road“ von Tom Petty unterlegt:

GTA 6: Official Trailer

Grand Theft Auto VI soll im Jahr 2025 erscheinen. Genauere Informationen zum Release-Day gibt es derzeit noch nicht.

