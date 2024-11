Release von GTA 6: Take-Two-Chef verrät, was sich im Vergleich zu den Vorgängern ändern soll

Das lange Warten auf GTA 6 hält an. Jetzt macht der Take-Two-Chef persönlich eine Ansage, die Hoffnung macht. So soll das Spiel diesmal aber wirklich pünktlich kommen.

GTA 6: Ist der Release-Zeitraum in Stein gemeißelt?

Seit dem Release des ersten Trailers rückt Publisher Take-Two nur langsam mit neuen Infos zu Grand Theft Auto 6 raus. Vor allem die Frage nach dem Release-Termin brennt den Fans auf der Seele – bisher wird nur der Herbst 2025 angegeben.

Im Gespräch mit CNBC macht Take-Two-Chef Strauss Zelnick jetzt aber klar, dass sich Fans auch wirklich auf diesen Zeitraum einstellen können. So sei der Publisher „äußerst zuversichtlich“, dass ihr im Herbst nächsten Jahres wirklich Vice City erkunden könnt. Entscheidend für die Einhaltung des Release-Termins sei aber, ob Rockstar angestrebte Perfektion erreichen könne. Kein Druck also:

Im Fall eines außergewöhnlichen Spiels, an das außergewöhnliche Erwartungen geknüpft sind, geht es nicht wirklich um Bugs, sondern darum, ein Erlebnis zu schaffen, das niemand zuvor gesehen hat, und Rockstar Games strebt nach Perfektion in dem, was sie tun. Und Perfektion ist in der Tat schwer zu messen, sie ist eher subjektiv als objektiv. Strauss Zelnick – CEO von Take-Two

Wie realistisch ist das Release-Datum von GTA 6?

Ein Blick in die Vergangenheit verrät, dass Take-Two und Rockstar ihre Release-Versprechen nicht immer einhalten konnten. Red Dead Redemption 2 musste verschoben werden, GTA 5 davor ebenfalls und selbst GTA 4 wiederum davor. Auch Grand Theft Auto 6 kann dieses Schicksal immer noch ereilen. Laut einem ehemaligen Rockstar-Mitarbeiter weiß das Studio vor Mai 2025 sogar selbst gar nicht, ob sie GTA 6 verschieben müssen.

Ein Entwickler, der sogar an GTA 6 selbst gearbeitet hat, schließt sich Zelnicks Prognose an, dass Rockstar mit dem Open-World-Hit wirklich neue Maßstäbe setzen will. Das soll besonders Realismus betreffen.

