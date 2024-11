Kein Platz neben GTA 6, weniger gute Spiele für euch: Take-Two, was soll das werden?

Mit GTA 6 in den Startlöchern hat Take-Two offensichtlich nur wenig Interesse an anderen guten Spielen. CEO Strauss Zelnick zeigt damit mal wieder deutlich, was bei den großen Publishern schiefläuft.

Take-Two macht Studios dicht

Take-Two Interactive steht hinter einigen der größten Gaming-Marken überhaupt – ganz vorne Grand Theft Auto. Bis vor kurzem hat der Publisher allerdings auch kleinere Spiele unterstützt und vertrieben. Beispiele sind Kerbal Space Program, The Outer Worlds, OlliOlli World oder No Rest for the Wicked.

Der GTA-Publisher hat das dafür zuständige Tochterunternehmen Private Division zusammen mit den Spielen jetzt allerdings verkauft. An wen ist noch nicht bekannt. Nur die Rechte an No Rest for the Wicked bleiben bei Take-Two. Die Studios hinter Kerbal Space Program 2 und OlliOlli World wurden schon davor geschlossen, obwohl CEO Strauss Zelnick zuvor noch das Gegenteil behauptet hatte (Quelle: GamesIndustry.biz).

Selbst Erfolg kann Spiele nicht retten

Warum also der Kahlschlag bei dem Entwickler vor die Tür und beliebte Spiele einer ungewissen Zukunft ausgesetzt werden? Fehlender Erfolg war es laut Zelnick nicht. Stattdessen wolle man Take-Two für AAA-Spiele und Mobile-Games ausrichten:

Das Team von Private Division leistete großartige Arbeit bei der Unterstützung unabhängiger Entwickler und fast jedes Projekt, das sie unterstützt haben, war erfolgreich. Allerdings waren diese Projekte offen gesagt eher klein und wir machen große Hits. Strauss Zelnick

