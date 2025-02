Mit einer Open World so groß wie die Erde: Steam-Spieler freuen sich auf RPG-Hoffnung

Die Vorfreude bei Fans von gigantischen Open Worlds steigt: Mit Light No Fire erobert ein vielversprechendes Fantasy-RPG die Liste der meistgewünschten Spiele auf Steam. Den Ankündigungs-Trailer findet ihr über diesem Artikel.

Light No Fire: RPG will mit riesiger Open World beeindrucken

Mit No Man’s Sky hat sich Entwickler Hello Games zuerst zwar in falschen Versprechungen verstrickt, doch nach Jahren harter Arbeit tatsächlich das abgeliefert, was sich die Fans gewünscht haben: eine gigantische Sci-Fi-Sandbox, die fast grenzenlose Freiheiten bietet.

Mit Light No Fire werkelt das Studio nun an einem neuen Spiel, das auf Fantasy statt Sci-Fi setzt, allerdings ebenfalls eine riesige Open World bieten wird. Laut den Entwicklern werden Spieler einen vollständig frei erkundbaren Planeten entdecken können, dessen Größe dem Umfang der Erde entspricht.

In dem Multiplayer-Abenteuer teilt ihr euch die Welt mit anderen Spielern und Fantasy-Kreaturen wie Drachen und müsst Ressourcen für Crafting-Zwecke abbauen, Geheimnisse aufdecken und natürlich angesichts diverser Gefahren überleben (auf Steam ansehen).

Meistgewünscht auf Steam: Fantasy-RPG landet auf zahlreichen Wunschlisten

Noch hat Light No Fire keinen festen Release-Termin. Fans hoffen darauf, noch 2025 einen ersten Blick auf die Welt werfen zu können. Doch Hello Games hält sich bislang bedeckt. Sicher will das Studio den verpatzten Launch von No Man’s Sky nicht wiederholen.

Die Steam-Community katapultiert das Sandbox-RPG aber bereits jetzt auf Platz 6 der meistgewünschten Spiele auf der Plattform – allein in den letzten 7 Tagen fügten es über 3.700 Spieler ihren Wunschlisten hinzu. Damit landet es unter anderem vor langersehnten Spielen wie Subnautica 2, Dune: Awakening und Doom: The Dark Ages. (Quelle: Steam / SteamDB)

Ob sich Light No Fire mit diesen 12 Open-World-Meisterwerken messen kann, wird sich noch zeigen müssen:

