Open-World-RPG für Game of Thrones: Was mein Traumspiel sein sollte, sieht aus wie Müll

Wird mein Gaming-Traum Wirklichkeit? Game of Thrones bekommt endlich ein Open-World-Action-RPG. Der erste Trailer hat meine Hoffnungen allerdings schnell verpuffen lassen. Das Video könnt ihr euch direkt oben ansehen.



Ein Kommentar von Martin Hartmann

Game of Thrones: Wo bleiben die Gaming-Hits?

Wer gleichzeitig Game of Thrones und Videospiele liebt, der hatte in den letzten Jahren viel Pech. Trotz des Mega-Erfolgs der TV-Show gibt es kaum gute Spiele in Westeros – dabei schreit das Fantasy-Universum doch nur nach einem Open-World-Rollenspiel im Stil von Skyrim oder The Witcher 3.

HBO und Warner Bros. haben jetzt Game of Thrones: Kingsroad angekündigt. Bisher gibt es nur einen ersten Trailer, doch ein Finanzbericht vom Entwickler Netmarble verrät bereits, dass es sich um ein Open-World-Action-RPG handelt. Der gewaltige Nachteil: Kingsroad ist ein weiteres Mobile-Game (Quelle: Netmarble).

Laut Bericht soll das Open-World-Game in der ersten Jahreshälfte 2025 erscheinen. Eine PC-Version soll wohl ebenfalls folgen – auf der Website ist bisher allerdings nur von Android und iOS die Rede.

Jon Snow ist im Trailer für das GoT-Spiel schon ganz steifgefroren. (© netmarble/ HBO/ Warner Bros. Interactive Entertainment)

Drittes Mobile-Game in Westeros: Es ist genug!

Game of Thrones: Kingsroad ist eine gewaltige Enttäuschung. Auch Mobile-Games können gut werden, aber haben wir inzwischen nicht genug? Schon jetzt gibt es Game of Thrones: Legends und Game of Thrones: Winter is Coming. Fantasy-Fans verdienen zur Abwechslung ein richtiges AAA-Game, das für PC und Konsolen entwickelt wird und auch dementsprechend aussieht. Die Grafik von Kingsroad ist zwar ok für ein Mobile-Game, aber das spiele ich doch so nicht auf meinem Rechner.

Im ersten Trailer zeigt Game of Thrones: Kingsroad bereits etwas Gameplay. In ihm kämpft der Spieler als Mitglied der Nachtwache gegen einen Zombie-Riesen. Das sieht auch ganz nett aus. Zumindest besser als die bisherigen Mobile-Games, in denen ihr vor allem klicken, warten und Geld ausgeben sollt.

Trotzdem beschleicht mich die Vorahnung, dass auch Kingsroad nur so vor Mikrotransaktionen bersten wird. In Mobile-Games ist diese Praxis einfach viel akzeptierter und HBO und Warner Bros. wissen das.

Für einen richtigen Open-World-Hit im Game-of-Thrones-Universum würde ich sofort den Geldbeutel zücken. Die Verantwortlichen scheinen daran aber überhaupt kein Interesse zu haben. Dann warte ich eben weiter, behalte mein Geld und spiele lieber die fantastische Westeros-Mod für Crusader Kings 3, das bisher beste Spiel im Fantasy-Universum.

