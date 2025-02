Neues Batman-Spiel der Arkham-Macher bestätigt – es gibt nur ein Problem

Rocksteady Studios, die Macher der Arkham-Reihe, arbeiten an einem neuen Batman-Spiel. Das geht aus einem Bericht von Bloomberg hervor. Der Wermutstropfen: Das neue Singleplayer-Abenteuer ist noch Jahre vom Release entfernt. Gleichzeitig offenbart der Bericht kritische Zustände bei Warner.

Neues Batman-Spiel kommt, aber es dauert

Nach dem katastrophalen Flop von Suicide Squad: Kill the Justice League im vergangenen Jahr, hat es bei Warner offenbar ordentlich gekracht. Laut eines Berichts von Bloomberg hat die Gaming-Sparte von Warner Bros. Discovery einen Verlust von 300 Millionen US-Dollar hinnehmen müssen.

Der Bericht offenbart aber auch, dass Rocksteady Studios, die Macher der beliebten Arkham-Reihe, an einem neuen Batman-Spiel arbeiten. Im Gegensatz zum Suicide-Squad-Desaster soll es sich hierbei wieder um eine reine Singleplayer-Erfahrung handeln. Der Haken an der Sache: Das noch namenlose Batman-Spiel wird erst in einigen Jahren erscheinen. Mit einer offiziellen Vorstellung ist also vorerst nicht zu rechnen.

In den sozialen Medien ist die Freude trotzdem groß. Besonders auf X (ehemals Twitter) wird die Nachricht über ein neues Batman-Spiel positiv aufgenommen. Manch ein Fan hofft sogar darauf, dass das neue Spiel im Batman-Beyond-Universum angesiedelt ist. Das ist bisher aber reines Wunschdenken.

The Flash sollte ein Videospiel bekommen

Generell enthält der Bericht von Bloomberg aber noch weitere interessante Details zu Videospielen, die auf DC-Marken basieren. So war unter anderem ein Spiel zum Charakter The Flash geplant. Nachdem der gleichnamige Film aber gefloppt ist, wurde dieses Vorhaben aber wieder fallengelassen.

Noch in Entwicklung ist dagegen ein Spiel zu Wonder Woman. Das Action-Adventure wurde Anfang 2024 nochmal massiv überarbeitet und befindet sich wohl ebenfalls noch viele Jahre von einem Release entfernt – und das, obwohl das Game bereits mehr als 100 Millionen US-Dollar verschlungen haben soll.

