Xbox-Spiele auf der PS5: Microsofts Triumph ist peinlich für Sony

Das Jahr 2025 hat schon einige Gaming-Highlights geliefert, und es sollen noch einige weitere folgen. Ausgerechnet Sony schwächelt aber. Sogar Xbox-Hersteller Microsoft bietet eine stärkere Auswahl für die PS5.

Nur wenige PS5-Spiele kommen dieses Jahr von Sony

Die Stärke der PS5 sind eigentlich ihre starken Exklusivspiele. Gerade dieses Jahr stehen Fans allerdings vor einer Flaute – die großen Hits bleiben aus. Bestätigt sind bisher lediglich Death Stranding 2 und Ghost of Yotei. Genaue Release-Termine fehlen für beide Spiele.

Bungies neues Spiel Marathon dürfte ebenfalls noch dieses Jahr erscheinen. Das Wolverine-Game vom Spider-Man-Entwickler Insomniac Games wird dagegen vermutlich erst 2026 aufschlagen.

PS5-Spieler müssen aber trotzdem nicht verzagen, denn es kommen ja auch Third-Party-Spiele von anderen Publishern. Einer von ihnen ist ausgerechnet der Xbox-Hersteller Microsoft. Dank neuer Multiplattform-Strategie finden immer mehr Spiele der Xbox Game Studios ihren Weg auf die PlayStation 5.

Das Xbox-Aufgebot für die PS5 kann sich sehen lassen. Da wären Indiana Jones und der Große Kreis, Forza Horizon 5, The Outer Worlds 2 und Age of Empires 2 sowie Age of Mythology Retold. Auch das neue Call of Duty zählt nach der Activision-Blizzard-Übernahme als Xbox-Spiel. Microsoft hat bei PS5-Spielen also tatsächlich die Nase vorn.

Sony kämpft mit Live-Service-Flops

Sony hatte letztes Jahr mit einigen Flops zu kämpfen, vor allem auf dem Gebiet der Live-Service-Spiele. Concord hätte das Gaming-Jahr 2025 sicherlich etwas beleben sollen, wurde aber rekordverdächtig schnell abgeschaltet. Auch mehrere andere Live-Service-Projekte hat Sony schon während der Entwicklung auf die Müllhalde geschickt.

Die kürzliche State of Play hatte in Sachen Exklusivspielen ebenfalls kaum etwas zu bieten. Sony hat lediglich Saros vom Entwickler Housemarque vorgestellt, das allerdings ebenfalls erst nächstes Jahr erscheinen soll. Mit Intergalactic: The Heretic Prophet und dem bereits erwähnten Wolverine-Spiel ist Sony zumindest für 2026 besser gerüstet.

Ein Highlight hatte die State of Play doch, aber es erscheint auch auf Xbox und PC:

