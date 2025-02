PS5 Pro gefixt: Fan behebt „großen Designfehler“, indem er Konsole in eine Xbox verwandelt

Beim Reveal der PlayStation 5 vor mehr als vier Jahren hat das Aussehen der Konsole viele Diskussionen ausgelöst. Ein YouTuber verpasst der PS5 jetzt ein neues Design, das auch ein großes Problem löst.

YouTuber stellt alternatives Design für PS5 Pro vor

Aufrecht sieht die PlayStation 5 ganz schick aus. Doch was passiert, wenn ihr sie auf die Seite legen müsst? Wenn in eurem Wohnzimmer schlicht keinen Platz für eine aufrecht stehende Konsole ist, dann sieht die PS5 plötzlich sehr wackelig und irgendwie einfach falsch aus.

YouTuber Devyn Johnston gibt sich damit nicht zufrieden. In einem Video zeigt er ein alternatives Design für die PlayStation 5 Pro (zum GIGA-Test). Der in seinen Worten „große Designfehler“ wird behoben, indem die Konsole in eine traditionelle Box verwandelt wird, die unter dem Fernseher Platz hat.

Johnston hat dafür neue Seitenteile für die PS5 entworfen. Das neue Aussehen orientiert sich an der PS4, aber auch an der großen Konkurrenz: der Xbox. Wer eine Xbox One S daheim hat, dürfte die Einflüsse der Microsoft-Konsole sofort erkennen:

Was sagen die PlayStation-Fans?

Auch den Fans in den Kommentaren fällt sofort die Ähnlichkeit zur Xbox auf. Spieler taufen das neue Design sogar die „Play Box 5 Pro“ oder „PlayBox Series 5 Pro“. Trotzdem zeigen sie sich insgesamt begeistert von der Idee. Viele haben sich mit dem Design der PlayStation offenbar immer noch nicht abgefunden. Die Fans loben auch, dass das neue Design allein durch Seitenteile erreicht wird. Das ursprüngliche Aussehen der PS5 kann also schnell und unkompliziert wiederhergestellt werden.

Auf der Website DevynPC könnt ihr die Seitenplatten für die PS5-Box vorbestellen. Der Preis fällt mit 85 US-Dollar (etwa 82 Euro) allerdings auch ziemlich knackig aus. Es gibt verschiedene Farbvarianten in Weiß/Schwarz, Schwarz und Grau/Schwarz (bei DevynPC ansehen).

Die PS5 Pro könnte ein böses Omen für die PlayStation 6 sein:

