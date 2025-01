PS5-MMORPG noch am Leben? PlayStation-Strategie ist undurchschaubar

Sonys Live-Service-Offensive liegt in Trümmern. Vor nicht allzu langer Zeit wollte das Unternehmen zahlreiche Online-Games auf die PS5 bringen, doch nun wurden mehrere Multiplayer-Spiele gestrichen. Bei einem MMORPG gibt es nun plötzlich doch noch Lebenszeichen, doch was verspricht sich Sony davon?

Update vom 23. Januar 2025:

Bei dem eingestellten Project H von Entwickler NCSoft soll es sich neuen Berichten nun doch nicht um ein MMORPG im Universum von Horizon Zero Dawn handeln. Der Klarstellung zufolge sind demnach noch immer zwei Online-Spiele in der Welt von Aloy in Arbeit – ein Multiplayer-Game beim Original-Entwickler Guerilla und ein MMO. (Quelle: Reddit)

Angesichts des partiellen Zusammenbruchs von Sonys Live-Service-Offensive scheinen beide Projekte allerdings weiterhin in akuter Gefahr zu schweben. Zumindest sollte Sony darüber nachdenken, ob Horizon wirklich das Franchise ist, das gleich zwei Live-Service-Spiele unterstützen kann – die Tatsache, dass weder Zero Dawn noch Forbidden West Mega-Hits waren und Lego Horizon Adventures gefloppt ist, deuten daraufhin, dass PlayStation hier aufs falsche Pferd setzt.

Update vom 21. Januar 2025:

Ein weiteres PS5-Projekt soll Berichten zufolge das Zeitliche gesegnet haben. Nachdem vor wenigen Tagen Spiele der Entwickler Bend Studios und Bluepoint eingestellt wurden, hat es nun ein Projekt des koreanischen Entwicklers NCSoft getroffen.

Dabei handelt es sich wohl um ein MMORPG, das in der Welt des PlayStation-Hits Horizon Zero Dawn spielen sollte. Das Spiel wurde unter dem Codenamen Projekt H entwickelt. Ein anderes Multiplayer-Spiel in der Sci-Fi-Open-World soll sich allerdings weiterhin direkt bei Sony in Arbeit befinden. (Quelle: VGC)