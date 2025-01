Dynasty Warriors Origins: Waffen-Aktionen im Überblick

Wie üblich in der Dynasty Warriors-Reihe gibt es auch in Dynasty Warriors: Origins Dutzende Waffenkombinationen, mit denen ihr die anstürmenden Gegnermassen in Schach halten könnt. Wir haben die wichtigsten Aktionen für euch in einer praktischen Tabelle zusammengefasst.

Schwert, Speer und Kampfstulpen

Je nach Waffe gibt es in Dynasty Warriors: Origins bis zu 18 unterschiedliche Kombomöglichkeiten, die euch für jede Situation wappnen. Wir haben für euch die zehn wichtigsten Angriffe von Schwert, Speer und Kampfstulpen aufgelistet.

Wir haben uns explizit für diese drei entschieden, da ihr sie als erstes von allen neun im Spiel verfügbaren Waffen erhaltet und sie damit besonders am Anfang das Rückgrat eures Angriffs bilden. Falls ihr mehr Kombinationen ausprobieren wollt, könnt ihr jederzeit einen Blick darauf im Pausenmenü des Spiels werfen.

Schwertangriffe

Tastenkombination Waffen-Aktion LM+LM+LM+LM+LM+LM Normaler Angriff mit sechs Treffern RM Schwerer Angriff RM halten Schwerer aufgeladener Angriff Shift+RM Erzeugt eine Schockwelle WASD+RM beim Ausweichen Springe nach vorne und greife deine Gegner an LM+RM Ein ausladender Angriff der Gegner in die Luft wirbelt LM+LM+RM Schnelle Angriffe nach vorn LM+LM+LM+RM Schneller Angriff während des Wirbelns LM+LM+LM in der Luft Eine Kombi von Luftangriffen RM in der Luft Ein 360°-Angriff, der alle Feinde um dich herum erwischt

Speerangriffe

Tastenkombination Waffen-Aktion LM+LM+LM+LM+LM+LM Normaler Angriff mit sechs Treffern RM+RM+RM Schwerer Angriff mit drei Treffern RM halten Schwerer aufgeladener 360°-Angriff Shift+RM Erzeugt eine Schockwelle WASD+RM beim Ausweichen Springe nach vorne und greife deine Gegner an RM+LM Ein Schlag mit deinem Griff, der Gegner in die Luft schleudert RM halten+LM Aufgeladener Angriff um dich herum LM in der Luft Speerangriff aus der Luft RM in der Luft Schwerer Speerangriff auf den Boden LM+LM+RM Schnelle Angriffe nach vorn

Im Verlaufe des Spiels werden immer mächtigere, aber auch kompliziertere Waffen-Aktionen freigeschaltet. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kampfstulpenangriffe

Tastenkombination Waffen-Aktion LM+LM+LM+LM+LM+LM Normaler Angriff mit sechs Treffern RM Nimm die Tigerhaltung ein Tigerhaltung: LM Schlage mit beiden Fäusten auf deine Feinde ein Tigerhaltung: RM Ein Dreifachangriff mit Geisterenergie RM+LM Nimm die Drachenhaltung ein Drachenhaltung: LM Ramme Feinde und schleudere sie in die Luft Drachenhaltung: RM Bodenstampfer mit Schockwelle Shift+RM Nimm die Schlangenhaltung ein Schlangenhaltung: LM Ein leichter 360°-Angriff, der alle Feinde um dich herum erwischt Schlangenhaltung: RM Ein schwerer 360°-Angriff, der alle Feinde um dich herum erwischt

