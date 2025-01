Soul Reaver 1: Alle Glyphen und Feuer-Reaver finden

Sechs Glyphen und der Feuer-Reaver sind in Soul Reaver 1 von Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered versteckt. In diesem Guide zeigen wir euch, wo ihr diese mächtigen Gegenstände findet und was diese bewirken.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Erzwingen-Glyphe

Ort: Nekropole

Voraussetzung: Melchia besiegen.

Anzeige

Nehmt denselben Weg wie zu dem ersten Gesundheitsbooster. Geht durch das zweite Gitter im Raum und wechselt in die materielle Ebene. In diesem Raum sind drei Obelisken und ein Steingesicht. Interagiert mit den Obelisken, um sie umzustoßen. Habt ihr alle drei Obelisken umgestoßen, bekommt ihr die Erzwingen Glyphe. Mit dieser Glyphe könnt ihr Gegner wegstoßen.

Für die erste Glyphe ist etwas Vandalismus notwendig. (© Screenshot GIGA)

Steinglyphe

Ort: Nekropole

Anzeige

Voraussetzung: Zephon besiegen.

Die Steinglyphe ist sehr viel komplizierter zu bekommen. Springt ein weiteres Mal in den See und geht den rechten Gang entlang. Ihr kommt zu einem Fels, auf den ihr springen könnt. Direkt dahinter könnt ihr euch materialisieren.

Hier könnt ihr nun mit Zephons Fähigkeit hochklettern. Geht oben den Weg entlang, bis ihr zu einem riesigen Totenkopf kommt. Erklettert die ersten beiden Wände mit Zephons Fähigkeit.

Seid ihr oben angekommen, wechselt in die Spektralebene. Jetzt werden sich die Balken biegen und ihr könnt diese hochklettern. Materialisiert euch an dem blauen Punkt und die Balken biegen sich zurück.

Springt erst auf den Balken, von dem ihr gekommen seid. Von da aus könnt ihr mit einem Hochsprung den nächsten erreichen. Springt von diesem Balken aus zur Treppe und geht diese hoch.

Anzeige

Ihr kommt zu einem Gang. Folgt diesem, bis ihr aus der Augenhöhle wieder herauskommt. Geht zu der Lücke im Knochen vor euch. Links von euch, seht ihr einen Felsvorsprung. Springt und gleitet zu diesem Vorsprung und geht anschließend den Weg entlang.

Ihr kommt zu einem Tempel mit einer Statue. Hier habt ihr ein Blockrätsel vor euch. Ihr müsst die Wandmalereien auf den linken und rechten Seiten vollenden.

Um dieses Rätsel zu lösen, fehlen euch aber drei Blöcke, welche ihr euch zuerst holen müsst. Den ersten findet ihr vor dem Eingang des Tempelraumes. Auf der rechten Seite könnt ihr hochspringen. Da ist ein Block versteckt, den ihr nur herunter schubsen müsst.

Anzeige

Die anderen beiden fehlenden Blöcke findet ihr in dem Raum hinter der Statue. Beide sind ein bisschen komplizierter zu holen.

Rechts im Raum sind zwei Blöcke aufeinandergestapelt. Um an den oberen Block zu kommen, müsst ihr zwei Blöcke so schieben, dass ihr eine Dreierreihe habt. Springt nun auf eure Konstruktion und zieht zuerst den Block nach hinten. Anschließend könnt ihr den Block herunter schubsen.

Der andere Block ist auf der hinteren Wand. Schiebt hierzu einfach einen Block zu der Wand und springt so auf sie drauf. Ihr könnt den Block dann einfach herunter schubsen.

Das Bilderrätsel anschließend zu lösen, ist dann nicht mehr schwer. Auf jeder Seite kommt das gleiche Muster raus, jedoch fehlen unterschiedliche Teile. Nutzt die vorhandenen Teile des Musters, um euch zu orientieren.

Anschließend zerschlägt die Statue ihren Amboss und ihr bekommt die Steinglyphe. Mit dieser könnt ihr Gegner kurz betäuben.

Für diese Glyphe ist viel Schieben und Springen notwendig. (© Screenshot GIGA)

Klangglyphe

Ort: Stille Kathedrale

Voraussetzung: Grabwächter besiegen.

Geht zurück in die stille Kathedrale. Geht zu dem Ort, an dem ihr mithilfe des Dampfes nach oben steigen könnt. Springt in die Grube, aus der der Dampf kommt.

Unten ist eine versteckte Höhle. Geht den Gang entlang, bis ihr eine Wand zum Klettern seht. Über der Wand ist ein weißes Fenster. Zerstört das Fenster mit euren Projektilen und klettert hoch.

Folgt dem Gang und nutzt Melchias Fähigkeit, um durch das Gitter zu gehen. Geht nach hinten in den Raum, um euch zu materialisieren.

Klettert anschließen die Wand vom Eingang des Raumes hoch. Hier beginnt das eigentliche Rätsel:

Ihr müsst zuerst auf die Spektralebene wechseln. Die Säule vor euch wird herunterfahren und ihr könnt auf sie springen.

Materialisiert euch auf der Säule, damit sie hochfährt. Springt dann auf die nächsten beiden Säulen. Vor euch ist eine grüne Wand, welche ihr kaputt schießen müsst.

Springt noch nicht durch das Loch, sondern von der Säule herunter. Vor euch ist etwas, das wie ein Hebel aussieht. Interagiert damit und es stellt sich als Schläger heraus. Klettert mit diesem Schläger die Wand wieder hinauf.

Ihr müsst den Schläger werfen. Zielt ein wenig nach oben. Zu weit unten und er prallt von der Wand ab. Aber zu weit oben und er prallt gegen die Decke. Der Schläger muss durch das Loch geworfen werden.

Wenn ihr getroffen habt, springt wieder von Säule zu Säule. Springt nun durch das Loch und sammelt den Schläger wieder auf. Lauft den Gang entlang und schlagt die Glocke.

Die Glocke geht kaputt und ihr bekommt die Klangglyphe. Diese macht Gegnern um euch herum Schaden und betäubt sie.

Dieses Mal ist Lärmbelästigung angesagt. (© Screenshot GIGA)

Wasserglyphe

Ort: Zitadelle der Menschen

Voraussetzung: Rahab besiegen

Warpt euch zu der Zitadelle der Menschen. Geht zurück zu der Doppeltür, durch die ihr die Zitadelle betreten habt. Vor der Tür ist ein kleiner Teich mit einer Brücke darüber.

Springt in den Teich und zerstört das Gitter vor euch mit den Projektilen. Schwimmt durch den Kanal und weicht dem Ventilator aus. Über dem Ventilator ist ein weiterer Kanal.

Ihr kommt vor einem Tor raus. Springt auf die Plattform davor und geht in den Tempel vor euch. Geht bei der großen Steinstatue durch die rechte Tür. Folgt dem Gang, bis ihr zu einem kleinen Kanal kommt.

Springt über diesen Kanal. Auf der anderen Seite ist eine Mauer, auf der ein Engel gemalt ist. In dieser Mauer ist rechts ein loser Block. Zieht diesen Block heraus und schiebt ihn in den Kanal.

Schiebt ihn nun den Kanal entlang und in den Raum darunter. Dort findet ihr ein Abflussgitter. Schiebt den Block darauf, um es zu verstopfen. Das Wasser wird jetzt steigen.

Kehrt zu der großen Statue zurück, welche jetzt eine Dusche abbekommt. Sich endlich waschen zu können, gefällt ihr so gut, dass sie euch die Wasserglyphe schenkt.

Mit dieser Glyphe verschießt ihr Wasser, welche alle Gegner verletzt. Die einzigen Ausnahmen bilden dabei Menschen und Rahabs Vampire.

Für diese Glyphe müsst ihr Wasserrechnung hochtreiben. (© Screenshot GIGA)

Feuer-Reaver

Ort: Überschwemmte Abtei

Voraussetzung: Rahab besiegen.

Warpt euch in die überschwemmte Abtei und geht den Gang geradeaus. Nachdem ihr das Tor zu der Abtei geöffnet habt, schwimmt nach rechts.

Springt an der Wand rechts im Wasser hoch. Springt auf der anderen Seite wieder ins Wasser. Schwimmt den Kanal entlang durch den Torbogen.

Folgt dem Gang und schwimmt zu dem Gitter auf der linken Seite. Betretet die Spektralebene, um durch das Gitter zu gelangen. Materialisiert euch wieder.

In der Mitte des Raumes ist ein kleiner Turm. Schwimmt um den Turm. Auf der anderen Seite ist ein Buntglasfenster. Zerstört das Fenster und schwimmt durch.

Schwimmt nun die Treppen herunter, bis ihr in einen neuen Raum kommt. Taucht durch den Türbogen und es kommen weitere Treppen.

Schwimmt die Treppen herunter und ihr kommt in einen Gang. Ihr seht ein Buntglasfenster mit Feuerverzierungen. Zerstört das Fenster und schwimmt durch.

Ihr kommt zu einem Gang und aus dem Wasser heraus. Am Ende des Ganges ist eine Flamme. Interagiert mit der Flamme und ihr erhaltet den Feuer-Reaver.

Ihr könnt eure Klinge an jedem Feuer zum Feuer-Reaver machen. Dadurch machen eure normalen Angriffe mehr Schaden und eure Projektile töten Vampire direkt.

Mit dieser Waffe sind Vampire kein Problem mehr. (© Screenshot GIGA)

Feuerglyphe

Ort: Raziels Festung

Voraussetzung: Rahab besiegen und Feuer-Reaver erhalten.

Warpt euch zu Raziels Festung. Geht durch die Tür gegenüber des Warpraums. Ihr kommt zu einer Treppe, die links geflutet ist.

Schwimmt die Treppe entlang, bis ihr einen großen Raum erreicht. Oben rechts ist ein Loch. Schwimmt durch das Loch und ihr erreicht den Flammentempel. Hier habt ihr mehrere Wege.

Geht zuerst nach rechts. Hier ist ein Raum mit zwei Vampiren und einem Hebel. Der Hebel öffnet die Steinwand vor euch. Betätigt den Hebel und wechselt direkt in die Spektralebene.

Geht durch die offene Steinwand und materialisiert euch wieder. Ihr seid nun in dem mittleren Raum. Betätigt den Hebel dort, um das Gitter hochzufahren und geht zurück in den ersten Raum.

Geht links den Gang hinunter, bis ihr an eine Tür kommt. Hinter dieser Tür ist ein hoher, runder Raum. Auf der anderen Seite des Raumes ist eine Feuerschale.

Springt den Raum hinunter und wechselt in die Spektralebene. Jetzt könnt ihr die Säulen entlang springen, bis ihr zu der Feuerschale kommt. Materialisiert euch wieder.

Holt euch an der Schale den Feuer-Reaver und geht zurück in den mittleren Raum. Ihr könnt die Schale der Statue dort entzünden. Die Statue gibt euch zur Belohnung die Feuer Glyphe.

Mit der Feuerglyphe macht ihr allen Feinden um euch herum Schaden.

Für diese Glyphe ist etwas Brandstiftung nötig. (© Screenshot GIGA)

Sonnenlichtglyphe

Ort: Stille Kathedrale

Voraussetzung: Rahab besiegen

Geht zum Eingang der stillen Kathedrale und wechselt in die Spektralebene. Springt von der Brücke und betretet das rechte Gitter.

Materialisiert euch hinter dem Gitter und schwimmt den Tunnel entlang. Ihr kommt an einem Leuchtturm heraus. Erklimmt nun den Leuchtturm.

Geht zunächst aus dem Wasser und benutzt einen Hochsprung. Springt dann zu dem Grabwächter neben dem Lagerfeuer. Von da aus gleitet auf den Leuchtturm. Springt auf die andere Seite.

Mit zwei Hochsprüngen könnt ihr die Klippen hinauf. Lauft durch den Tunnel. Tötet den Grabwächter und gleitet auf den Leuchtturm herunter.

Geht links in den Tunnel und durch die Tür. Jetzt geht es wieder Bergabwärts. Geht den Abhang herunter, bis links eine Nische kommt. Geht durch die Nische und die Tür. Dahinter ist ein kurzes mechanisches Rätsel.

Wenn ihr den Hebel umlegt, dreht sich das Zahnrad und eine Flamme geht an. Nach einer Weile dreht sich das Zahnrad zurück und die Flamme geht wieder aus.

Springt auf das Zahnrad und von da aus die Halterung, an der es befestigt ist, hoch. Ganz oben ist ein Metallblock. Schiebt diesen runter und dann Richtung Hebel.

Legt den Hebel um und nutzt und schiebt nun den Block in die Lücke, die beim Zahnrad entsteht. Es kann sich nun nicht mehr zurückdrehen und die Flamme bleibt brennen.

Geht wieder nach draußen und lauft den Weg weiter zum Leuchtturm. Dieser sollte leuchten. Ignoriert die andere Holztür und geht direkt in den Leuchtturm rein.

Im Leuchtturm angekommen, geht es weiter Bergab. Ihr kommt zu Rotoren. Wechselt dort in die Spektralebene, um den Weg weitergehen zu können.

Geht durch die Holztür und den Gang entlang. Ihr kommt in einen Raum mit einem Rohr. Hier gibt es ein sehr simples Schieberätsel. Schiebt die Blöcke so, dass sie die Rohre miteinander verbinden.

Springt aus der Grube und folgt den Rohren. Ihr findet ein Ventil, an dem ihr drehen müsst. Jetzt fließt das Wasser und die Räder drehen sich wieder.

Rechts von dem Rad kommen Dämpfe aus den Rohren. Nutzt diese, um auf den Blasebalg heraufzukommen. Springt nun von dem Blasebalg auf das Geländer.

Geht das Geländer hoch und durch die Tür. Folgt nun dem Gang und ihr kommt zurück in den Rotorraum. Ihr könnt oben entlang, um euren Rückweg abzukürzen.

Verlasst nun den Leuchtturm. Er sollte sich nun drehen. Betretet nun die untere Holztür und geht den Gang entlang. Ihr kommt zum Sonnentempel.

In der Mitte des Raumes ist ein Dreieck an der Wand, auf dem Boden ist ein geschlossenes Auge. Wenn das Licht des Leuchtturms auf das Dreieck trifft, beginnt das Auge sich zu öffnen. Da der Leuchtturm sich dreht, scheint das Licht aber nicht lange genug auf das Dreieck.

Ihr müsst in dem Moment, in dem das Licht auf das Dreieck trifft, in die Spektralebene wechseln. Der Leuchtturm wird dadurch angehalten und das Licht öffnet das Auge.

Ihr bekommt nun die Sonnenlichtglyphe. Diese ist die mächtigste Glyphe im Spiel und tötet jeden Vampir, der kein Boss ist.

Die mächtigste Glyphe im Spiel ist auch die aufwendigste. (© Screenshot GIGA)

15 Gaming-Fragen, die ihr nur als wahres Kind der 90er beantworten könnt

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.