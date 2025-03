The First Berserker Khazan: Schmied freischalten

Wie in fast jedem Action-RPG hat auch The First Berserker: Khazan einen Schmied, bei dem ihr Waffen und Ausrüstungen anfertigen, sowie verbessern könnt. Der Schmied ist jedoch nicht sofort verfügbar. Viele Spieler fragen sich daher, wie und wann sie ihn freischalten. Hier erfahrt ihr, wann und wie ihr ihn bekommt.

Schmied retten

Relativ früh während eurer Spielzeit erhaltet ihr bereits Items, die einen Schmied erwähnen. In der Gegenstandsbeschreibung heißt es dann beispielsweise "Ermöglicht dem Schmied, Ausrüstungsteile aus dem Set des Grauwolfes herzustellen". Aber wo befindet sich der mysteriöse Schmied?

Um den Schmied freizuschalten, müsst ihr ihn zuerst retten. Ihr rettet ihn am Ende der Hauptmission "Skoffa-Höhle - Seltsamer Gestank". Die Mission ist der fünfte Bereich der Kampagne. Es dauert also etwas, bis ihr an diesen Punkt angelangt seid.



Nachdem ihr in der Mission den Boss Aratra (riesige Spinne) besiegt habt, schließt sich euch der Schmied mit dem Namen Qazumaka an. Danach findet ihr ihn im Hub-Bereich "Der Riss". Aber ihn zu retten, reicht noch nicht aus, um ihn vollends freizuschalten. Das passiert erst im nächsten Schritt.

Nachdem ihr die Mission "Skoffa-Höhle - Seltsamer Gestank" und den Boss Aratra besiegt habt, findet ihr den Schmied bei euch im Lager. (© Screenshot: GIGA)

Schmied freischalten

Nachdem ihr den Schmied Qazumaka gerettet habt, befindet er sich im Untergeschoss vom "Riss", der das Hub-Areal ist. Geht die Treppe herunter und redet mit ihm. In dem Gespräch verrät er, dass er seinen Hammer braucht, um als Schmied arbeiten zu können.

Durch das Gespräch schaltet sich die Bonusmission "Spinnengrab - Erbstück des Schmieds" frei. Geht nun zur Missionsauswahl und wählt die neue Bonusmission.

Nachdem ihr die Nebenmission abgeschlossen und den Boss besiegt habt, erhaltet ihr als Belohnung Qazumakas Hammer. Bringt den Hammer zurück zum Schmied, ab jetzt könnt ihr alle Features des Schmieds verwenden.