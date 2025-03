Assassin's Creed Shadows: Alle Origami-Schmetterlinge finden

In der Quest "Schmetterlingssammler" von AC Shadows sollt ihr für die Spielemacherin insgesamt zehn Origami-Schmetterlinge in Osaka finden. Dabei kommt ihr zudem der Gruppe der Schmetterlingssammler auf die Spur, die Kinder entführt. Wo ihr alle Schmetterlinge und die Entführerinnen finden könnt, erfahrt ihr in unserer Lösung.

"Schmetterlingssammler" starten

Diese Mission könnt ihr relativ zu Beginn des Spiels in Katana in der Region Izumi Settsu starten. Die Spielemacherin hat bunte Origami-Schmetterlinge im westlichen Osaka versteckt und ihr sollt sie finden.

An diser Stelle in Katano könnt ihr die Quest bei der Spielemacherin beginnen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundorte aller Origami-Schmetterlinge

Die Schmetterlinge hängen allesamt an Bäumen im westlichen Teil von Osaka. Um sie besser aufspüren zu können, spielt mit Naoe und nutzt das Adlerauge (L2/LT-Taste auf Konsolen bzw. V-Taste auf PC). Kleine blaue Punkte in der Ferne machen euch dann auf interessante Objekte in der Gegend aufmerksam, zu denen auch die Schmetterlinge gehören.

Auf der Karte unterhalb haben wir euch alle zehn Fundorte der Origami-Schmetterlinge in Osaka markiert.

Fundorte aller 10 Origami-Schmetterlinge in Osaka. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Violetter Origami-Schmetterling Grüner Origami-Schmetterling Geheimer Origami-Brief von Richo Gelber Origami-Schmetterling Geheimer Origami-Brief von Mucho Roter Origami-Schmetterling Geheimer Origami-Brief von Shucho Blauer Origami-Schmetterling Oranger Origami-Schmetterling Rosa Origami-Schmetterling

Die Schmetterlingssammler finden

Die drei geheimen Origami-Briefe bei einigen der Schmetterlinge schalten euch auf dem Zielbrett die Gruppe der Schmetterlingssammler frei. Dies ist eine Gruppe von Frauen, die Kinder in Osaka entführt. Schaltet die Quests bei den jeweiligen Zielen aktiv, um folgende Mitglieder zu finden:

Richo: Beim nördlichen Ziel könnt ihr erst ein Gespräch von zwei Gärtnern belauschen und dann weiter nördlich Richo in einem Bambus-Wald finden. Tötet sie und befreit das Kind aus dem Schuppen daneben. Folgt dem Mädchen dann zu ihrer Mutter.

Beim nördlichen Ziel könnt ihr erst ein Gespräch von zwei Gärtnern belauschen und dann weiter nördlich Richo in einem Bambus-Wald finden. Tötet sie und befreit das Kind aus dem Schuppen daneben. Folgt dem Mädchen dann zu ihrer Mutter. Mucho: Beim Ziel in Westen trefft ihr auf Mucho, die gerade mit einem der entführten Kinder spricht. Tötet sie und folgt dem Jungen dann zurück zur Mutter.

Beim Ziel in Westen trefft ihr auf Mucho, die gerade mit einem der entführten Kinder spricht. Tötet sie und folgt dem Jungen dann zurück zur Mutter. Shucho: Beim südlichen Ziel müsst ihr erst das Kind befragen, das auf dem Boden sitzt. Etwas östlich auf der Straße wird euch dann Shucho markiert, die ihr töten müsst.

Beim südlichen Ziel müsst ihr erst das Kind befragen, das auf dem Boden sitzt. Etwas östlich auf der Straße wird euch dann Shucho markiert, die ihr töten müsst. Kacho: Für dieses Ziel müsst ihr zunächst einen Brief in einem Versteck finden und dann mit dem Papierhändler sprechen. Anschließend wird euch Kacho weiter nördlich im Militärbezirk von Osaka markiert.

Für dieses Ziel müsst ihr zunächst einen Brief in einem Versteck finden und dann mit dem Papierhändler sprechen. Anschließend wird euch Kacho weiter nördlich im Militärbezirk von Osaka markiert. Spielemacherin: Das letzte Ziel ist die Questgeberin selbst. Stellt sie zur Rede und entscheidet selbst, ob ihr sie töten oder leben lassen wollt.

Als Belohnung für die Quest erhaltet ihr einen Bogen für Yasuke sowie die Schmuckstücke "Schmetterling des Großmuts" und "Schmuckstück kindlicher Tapferkeit".

