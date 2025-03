Assassin's Creed Shadows: Der verdrehte Baum (Alle 7 Ziele finden)

Für die Questreihe "Der verdrehte Baum" in AC Shadows müsst ihr im Rahmen der Haupthandlung die sieben Ziele der Takahashi-Familie in Kyoto finden und töten. Wo sich alle Mitglieder der Familie aufhalten, erfahrt ihr in unserer Lösung.

"Der verdrehte Baum" abschließen

Diese Attentatsziele werden nach Abschluss der Hauptquest "Bescheidene Anfänge" in Kyoto freigeschaltet. Um die Story fortsetzen zu können, müsst ihr sie finden und töten. Allerdings könnt ihr zwei der Ziele (Goro und Ichihime) optional auch verschonen, wenn ihr möchtet.

Hinweise auf die Aufenthaltsorte der einzelnen Familienmitglieder findet ihr in Form verschiedener Dokumente, wenn ihr Wachen belauscht oder mit bestimmten NPCs in Kyoto redet. Um diese Gelegenheiten aufspüren zu können, nutzt das Adlerauge von Naoe (L2/LT-Taste auf Konsolen bzw. V-Taste auf dem PC). Blaue Punkte in Kyoto markieren dann sowohl die Hinweise als auch die gesuchten Attentatsziele.

Tipp: Wollt ihr "Der verdrehte Baum" schnell abschließen, könnt ihr euch direkt zum Aufenthaltsort des Familienoberhaupts Takahashi Inoshichi begeben. Wenn ihr den Patriarchen angreift, kommen ihm die restlichen Ziele zur Hilfe. Diese Methode ist natürlich auch am schwierigsten, da es dann zu einem langwierigen Kampf kommt.

Im Folgenden zeigen wir euch die Fundorte aller Takahashis ganz genau.

Takahashi Goro

Goro befindet sich am nördlichen Rand von Kyoto auf dem Gelände des Shoukoku-Tempels. Es ist möglich, ihn zu verschonen. Wenn ihr das machen wollt, müsst ihr ihn aus der Ferne beobachten und dann die eingeblendete Taste drücken.

Standort von Takahashi Goro. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Takahashi Ichihime

Ichihime befindet sich westlich von Kyoto auf dem Gelände des Umenomiya-Taisha-Schreins. Ihr könnt auch sie verschonen, dazu müsst ihr sie wie bei Goro beobachten und dann die eingeblendete Taste drücken.

Standort von Takahashi Ichihime. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Takahashi Jirou

Jirou patroulliert in Begleitung eines Soldaten durch den südlichen Teil von Kyoto, etwas nordöstlich vom Tou-Tempel.

Standort von Takahashi Jirou. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Takahashi Shirou

Shirou steht am Fuße des Turms mit dem Aussichtspunkt auf dem Gelände des Nijou-Palasts.

Standort von Takahashi Shirou. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Takahashi Tarou & Takahashi Saburou

Die Brüder Tarou und Saburou findet ihr beide auf dem Besitz des Asukai-Klans nordwestlich vom Nijou-Palast.

Standort von Takahashi Tarou und Takahashi Saburou. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Takahashi Inoshichi

Familienoberhaupt Inoshichi hält sich in seinem Anwesen direkt westlich neben dem Honnou-Tempel auf. Habt ihr ihn getötet, erhaltet ihr das legendäre Schmuckstück "Kitsunes Gaunerei" für Yasuke und habt die Questreihe erfolgreich beendet.

Standort von Takahashi Inoshichi. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

