Assassin's Creed Shadows: Die Gilde der Eisernen Hand besiegen

In der Questreihe "Die Gilde der Eisernen Hand" in AC Shadows sollt ihr vier korrupte Händler und deren Anführer eliminieren. Wo ihr alle Ziele der Eisernen Hand finden könnt, zeigen wir euch hier.

"Die Gilde der Eisernen Hand" starten

Nachdem ihr die Questreihe "Der Reiter" im Rahmen der Haupthandlung absolviert habt, sprecht mit Imai Soukun in seinem Haus im Osten von Sakai in Izumi Settsu.

Startpunkt für die Questreihe der Eisernen Hand. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Er bittet euch, die korrupten Händler der Eisernen Gilde auszuschalten. Die Gilde besteht aus fünf Zielpersonen: Vier Händler und dem Chef der Bande, die Eiserne Hand. Der Questverlauf sieht es vor, dass ihr erst die vier Händler besucht, um Informationen über den Aufenthaltsort der Eisernen Hand zu bekommen.

Es ist möglich, diese Questreihe schnell abzuschließen, wenn ihr euch direkt zur Eisernen Hand begebt und ihn ausschaltet. Die Händler können aber auch so verschont werden, wenn ihr entsprechende Infos auf die Eiserne Hand in ihrer Nähe findet. Wenn ihr die vier Händler verschont, bekommt ihr allerdings nicht die Beute, die sie fallenlassen. Unsere Empfehlung ist daher, alle Ziele zu töten.

Kanta der Händler

Tagsüber befindet sich Kanta in der schwer bewachten Reis-Schiffswerft südlich des Biwa-Sees in Oumi. Nachts schläft er in seinem Haus weiter westlich. Ihr könnt ihn töten oder den Brief in seinem Haus lesen, um ihn zu verschonen.

Standort von Kanta. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ginroku der Händler

Ginroku befindet sich ganz im Nordwesten von Tamba bei der Miyazu-Bucht. Ihr könnt ihn töten oder den Brief in seinem Haus lesen, um ihn zu verschonen.

Standort von Ginroku. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kin-no-suke der Händler

Kin-no-suke befindet sich beim Handelshafen in Obama in der Provinz Wakasa. Wollt ihr ihn verschonen, identifiziert ihn erst im Beobachtungsmodus. Geht dann ins nördlich der drei Lagerhäuser am Hafen und lest den Brief darin.

Standort von Kin-no-suke. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Tamao der Händler

Tamao befindet sich in südöstlich in Kyoto in der Region Yamashiro. Er ist in einem verschlossenen Lagerhaus. Ihr müsst die Krüge auf dem Gelände zerstören, um ihn herauszulocken. Ihr könnt ihn dann töten oder den Brief im Lagerhaus lesen, um ihn zu verschonen.

Standort von Tamao. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Eiserne Hand

Die Eiserne Hand befindet sich auf Burg Fukuchiyama in der Provinz Tamba.

Standort von der Eisernen Hand. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

