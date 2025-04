The First Berserker Khazan: Koop-Modus und zusammen spielen

The First Berserker: Khazan ist eines der schwersten Action-RPGs, die in letzter Zeit erschienen sind. Darum ist es nur verständlich, dass sich viele Spieler Unterstützung in Form eines Koop-Partners wünschen. Im Folgenden verraten wir euch, ob ihr das Spiel zu zweit spielen könnt.

Alle Informationen auf einen Blick Gibt es in The First Berserker: Khazan einen Koop-Modus? Nein. Gibt es einen Multiplayer-Modus? Nein. Gibt es in einer anderen Form Unterstützung? Ja (dazu unten mehr).

Kann man The First Berserker: Khazan zu zweit spielen?

Kurz und schmerzlos: Nein, The First Berserker: Khazan könnt ihr nicht zu zweit oder mit anderen Spielern zusammen spielen. Das Action-RPG ist ein reines Singleplayer-Game und unterstützt weder einen Online noch Offline-Koop-Modus. Einen Multiplayer gibt es ebenfalls nicht.



Ihr könnt euch zwar auf eurer Reise umskillen und eure Werte neu verteilen, aber Hilfe von Freunden könnt ihr euch nicht holen. Nichtsdestotrotz gibt es eine andere Form der Unterstützung, was uns zum nächsten Punkt bringt.

Benutzt einen "Geist der Fürsprache"

Wenn ihr Hilfe benötigt, könnt ihr aber anderweitig Unterstützung einfordern. Indem ihr einen sogenannten "Geist der Fürsprache" ruft, erhaltet ihr einen NPC an eure Seite, der mit euch kämpft. Sie sind jedoch hauptsächlich nur vor Bossen vorzufinden.



Wichtiger Hinweis: Wenn ihr alle Trophäen und Erfolge freischalten wollt, dürft ihr dieses Feature jedoch nicht benutzen. Denn um die 100 % freizuschalten, müsst ihr das Ende erreichen, ohne einen hilfreichen Geist beschworen zu haben.

Um Hilfe zu erhalten, interagiert einfach mit dem goldenen Orb, den ihr vor vielen Bossen vorfindet. Haltet Ausschau nach diesen goldenen Rissen, wenn ihr einen "Geist der Fürsprache" beschwören wollt.



Bedenkt aber dabei, dass ihr für jede Beschwörung den Verbrauchsgegenstand "Lacrima des Kreislaufs" benötigt. Ihr erhaltet das Item ausschließlich, wenn ihr gegen einen "Wiedergänger des Unglücks" gewinnt. Ihr könnt sie durch die roten Orbs beschwören, die ihr innerhalb der Missionen findet.

Interagiert mit dem goldenen Orb, um einen "Geist der Fürsprache" zu beschwören. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Eine andere Möglichkeit, um etwas leichter durch das Action-RPG zu kommen, wäre natürlich das Spiel auf den Schwierigkeitsgrad "Leicht" zu stellen. Dies könnt ihr jederzeit in den Optionen tun.