Drova ist das perfekte Open-World-Spiel für deutsche RPG-Fans – auf Steam ist es jetzt günstiger

Jeder Gothic-Fan sollte Drova kennen. Erst vor Kurzem hat das Fantasy-Rollenspiel mit offener Welt das finale Update erhalten – und dazu gibt es noch einen Rabatt auf Steam. Es ist also der perfekte Zeitpunkt, um sich Drova anzuschauen.

Ihr vermisst Gothic? Dann solltet ihr Drova: Forsaken Kin spielen

95 Prozent der Spieler auf Steam bewerten Drova: Forsaken Kin positiv, was eine ganz schön ansehnliche Zahl ist. Das Action-Rollenspiel bietet euch eine offene sowie handgefertigte Fantasy-Welt, in der ihr gegen uralte Mächte anzukommen versucht. Überlebt in einer keltisch-angehauchten Umgebung, die ihr gerade entdeckt habt; freundet euch mit komplexen NPCs an und entscheidet, welcher Fraktion ihr beitreten wollt – eure Entscheidungen werden den Spielverlauf maßgeblich verändern.

Darum geht es in Drova: Ganz ahnungslos folgt ihr den Druiden eures Dorfes mitten in der Nacht, und als sie in einem dicken Nebel verschwinden, taucht ihr ebenso ein. Doch es wird so bald keinen Weg zurück geben – denn ihr habt unwissentlich die sagenumwobene Welt Drova betreten, in welcher ihr nun erst einmal zurechtkommen müsst.

Drova wird in den Kommentaren der Spieler mit The Elder Scrolls 4: Oblivion, Gothic und Secret of Evermore verglichen – viele nennen es ein Meisterwerk im RPG-Genre. Falls ihr also Lust auf ein atmosphärisches Rollenspiel habt, dann holt euch Drova: Forsaken Kin jetzt auf Steam – es gibt sogar gerade 25 Prozent Rabatt, und ihr bezahlt nur 18,74 Euro (auf Steam ansehen).

