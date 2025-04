63 Jahre nach Release: Steam-Spiel Spacewar stellt neuen Rekord auf – aus kuriosem Grund

Eines der ältesten Videospiele überhaupt hat auf Steam einen neuen Spielerrekord aufgestellt – für die Bestmarke sind aber wahrscheinlich ein völlig anderes Spiel und einige Raubkopierer verantwortlich.

63 Jahre altes Spiel stellt Steam-Rekord auf

Das Spiel Spacewar ist ursprünglich 1962 erschienen – doch trotz des beachtlichen Alters von 63 Jahren hat das Spiel laut SteamDB einen neuen Spielerrekord auf Steam aufgestellt. Am 30. März konnte es 138.416 gleichzeitige Spieler verzeichnen, so viele wie noch nie zuvor. (Quelle: SteamDB)

Zur Einordnung der neuen Bestmarke muss allerdings Folgendes gesagt werden: Das Spiel ist nicht wie andere Games einfach über den Steam-Store erhältlich, sondern kann auf jedem PC, auf dem Steam installiert ist, im Browser gestartet werden. Dies funktioniert über die Browser-Eingabe steam://run/480.

Spacewar ist allerdings ebenfalls nicht plötzlich zu einem unglaublich beliebten Browser-Game geworden. Stattdessen nutzt Valve das Spiel beziehungsweise seinen Code als Beispielprojekt für Entwickler, an dem die Implementierung von Steam-Features gezeigt wird. Die AppID von Spacewar ist frei verfügbar und wird zudem genutzt, um Netzwerk-Features ausprobieren zu können. (Quelle: PCGamer)

Schlupfloch auf Steam: Raubkopierer nutzen Spacewar aus

Genau diese freie Verfügbarkeit nutzen aber auch Piraten aus. Raubkopierte Steam-Spiele mit Online-Komponente imitieren deswegen oft die AppId von Spacewar, um bei Valve unter dem Radar zu bleiben.

Der jüngste Spieleransturm bei Spacewar steht somit vermutlich eher in Verbindung mit Raubkopierern, die ein gänzlich anderes Spiel zocken.

Es könnte sich dabei zum Beispiel durchaus um den neuen Steam-Tipp Schedule 1 handeln, denn der Anstieg an Spacewar-Spielern hat am 24. März 2025 begonnen – exakt an diesem Tag wurde der Drogendealer-Simulator nämlich veröffentlicht.

Es lässt sich somit zumindest eine mögliche Verbindung herstellen und den Anstieg der Spacewar-Fans nach 63 Jahren erklären. Allerdings sollten sich Fans von skurrilen Berufssimulatoren Schedule 1 lieber selbst auf legalem Weg kaufen, denn das Indie-Spiel hat sich mit einer äußerst positiven Bewertung als überraschendes Highlight herausgestellt – und so etwas sollte unterstützt werden.

