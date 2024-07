Mega-Rabatt auf der Xbox: Brutaler Shooter-Hit um 50 Prozent reduziert

Einer der größten Shooter-Hits aus dem Jahr 2023 ist im Xbox-Store gerade um die Hälfte günstiger. Fans von blutigen Ballerorgien sollten sich RoboCop: Rogue City zu diesem Preis nicht entgehen lassen.

Mit RoboCop: Rogue City konnte Publisher Nacon 2023 eines der Shooter-Highlights des Jahres abliefern – der Sci-Fi-Shooter hat nicht nur Fans des Kult-Films positiv überrascht. Etwas mehr als ein halbes Jahr nach dem Release ist das Spiel jetzt im Xbox-Store im Preis reduziert und somit auf jeden Fall einen Blick wert.

RoboCop: Rogue City – Shooter auf der Xbox im Angebot

In RoboCop: Rogue City räumt ihr in einem dystopischen Detroit als gnadenloser Gesetzeshüter so richtig auf – Fans der Filme werden einige Orte und Charaktere wiedererkennen, denn das Spiel ist zwischen den Geschehnissen von RoboCop 2 und 3 angesiedelt. Darüber hinaus leiht Schauspieler Peter Weller, der den Protagonisten im Original verkörpert hat, eurem kybernetisch-aufgemotzten Polizisten erneut seine Stimme.

Schaut euch hier den Trailer zu RoboCop: Rogue City an:

RoboCop: Rogue City Official Gameplay Overview Trailer

Für viele Shooter-Fans ist RoboCop: Rogue City eines der Genre-Highliights des Jahres, mit dem zuvor nur wenige gerechnet haben. Auf Steam kann sich das Spiel zum Beispiel über mehr als 8.000 sehr positive Wertungen freuen, auf Metacritic kann es mit einem User-Score von 8,3 ebenfalls beeindruckend punkten. (Quelle: Steam / Metacritic)

Im Xbox-Store hat der Shooter nach 130 abgegebenen Stimmen mit 4,5 von 5 Sternen auch eine richtig gute Bewertung vorzuzeigen. Der 50-Prozent-Rabatt ist noch bis zum 17. Juli 2024 gültig (im Xbox-Store ansehen).

Xbox-Bestseller: Shooter marschiert in die Top 10

Der 50-Prozent-Rabatt katapultiert RoboCop: Rogue City zurück in die Bestseller – im Xbox landet der Shooter aktuell sogar auf Rang 7. Damit ist er in guter Gesellschaft, denn sonst finden sich in den Charts noch namhafte Highlights wie Red Dead Redemption 2, GTA 5 und Elden Ring wieder. (Quelle: Xbox)

Lust auf einen abgedrehten Open-World-Shooter? Eine GTA-Alternative kostet im Xbox-Store aktuell nur 2,99 Euro:

