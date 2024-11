Nintendo und Steam im Visier: Hersteller arbeitet an Switch-Zwilling mit Twist

Die Nintendo Switch ist der unangefochtene Star unter den Handheld-Konsolen, während das Steam Deck als leistungsstarker Herausforderer etabliert ist. Jetzt steigt Tencent in den Ring – in Zusammenarbeit mit Intel und einer Konsole, die technisch neue Maßstäbe setzen soll.

Augen-Tracking und 3D-Display: Innovation im Fokus

Flexibilität ist das A und O bei Handhelds. Die Switch punktet mit ihrem Hybrid-Design, doch Tencent will mit der 3D One eine Alternative mit einzigartigen Features bieten. Der Clou: ein 11-Zoll-Display mit 2,5K-Auflösung, 120 Hz und einem optionalen 3D-Modus – ganz ohne Brille. Dank integriertem Augen-Tracking soll die Darstellung dynamisch an eure Blickrichtung angepasst werden. Ob diese Technik auch externe Bildschirme unterstützt, bleibt jedoch unklar (Quelle: Men's Journal).

Auch unter der Haube setzt Tencent auf High-End-Hardware: Mit einem Intel Core Ultra 7, einer Intel Arc GPU und 32 GB LPDDR5x-RAM soll die 3D One selbst anspruchsvolle Spiele meistern. Dazu kommen bis zu 1 TB SSD-Speicher für all eure Gaming-Bibliotheken. Doch ob das Konzept auch im Alltag überzeugt, muss sich noch zeigen.

3D One: Viele Fragezeichen, aber viel Potenzial

Neben futuristischer Technik greift die 3D One bekannte Erfolgsrezepte auf: Abnehmbare Controller, ein Kickstand für den Tischmodus und vielseitige Anschlüsse wie USB-C, USB-A und MicroSD. Praktisch vor allem unterwegs, obwohl die Konsole aufgrund des 11-Zoll-Displays nicht gerade klein ist und auch durchaus Gewicht haben dürfte. Die Schnellladefunktion mit 100 Watt dürfte allerdings Pluspunkte sammeln – die genaue Akkulaufzeit bleibt jedoch ein Rätsel.

Was ebenfalls fehlt, sind Preis und Release-Termin. Tencent hält sich bedeckt und gibt an, dass sich die 3D One bisher in einem experimentellen Stadium befinden würde. Die aufwendige Technik deutet jedenfalls auf einen Premium-Preis hin, der den Wettbewerb mit Switch und Steam Deck erschweren könnte.

Ob die 3D One mehr ist als ein ambitioniertes Konzept, bleibt abzuwarten. Sicher ist: Tencent bringt einen frischen Twist in den Handheld-Markt.

