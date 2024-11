„Unverschämte Kopie“: PS5-Community ärgert sich über Open-World-Spiel auf Steam

Das kommende Open-World-Abenteuer Light of Motiram sorgt schon vor seinem Release für jede Menge Wirbel – und das nicht unbedingt auf gute Art und Weise. PlayStation-Fans regen sich mächtig darüber auf, dass das Steam-Spiel verdächtige Ähnlichkeit mit Horizon Zero Dawn aufweist. Den Trailer findet ihr über diesem Artikel.

Neues Open-World-Spiel auf Steam sieht aus wie PS5-Hit

Wer gerne Sci-Fi-Abenteuer in Open Worlds erlebt, wird sich beim ersten Blick auf Light of Motiram ungläubig die Augen gerieben haben – hat Sony etwa klammheimlich Horizon 3 angekündigt?

Nein, denn das Steam-Spiel wurde vom Studio Polaris Quest entwickelt, das zu dem chinesischen Mega-Publisher Tencent gehört – doch es weist tatsächlich gravierende Ähnlichkeit zu den PlayStation-Hits Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West auf, die stutzig machen (auf Steam ansehen).

LIGHT OF MOTIRAM POLARIS QUEST

In Light of Motiram hat sich die menschliche Zivilisation in Luft aufgelöst – nur primitive Stämme sind geblieben. Stattdessen patrouillieren mechanische Tiere die Landschaften, die sich die Natur zurückgeholt hat. Dieses Setting dürfte Horizon-Fans merkwürdig vertraut vorkommen.

Auch das Design der sogenannten Mechanimals lässt auf eine Inspiration durch das PlayStation-Franchise schließen. Zwar verspricht Light of Motiram noch ein paar ausgebaute Survival-Features wie Crafting, das Bauen von Unterschlupfen und Multiplayer – doch ein gehöriger Teil des Spiels ist ganz klar an Aloys Abenteuer angelehnt.

Neues Steam-Spiel ähnelt PS5-Hit etwas zu sehr. (© Polaris Quest)

PlayStation-Fans kritisieren Steam-Spiel

In der PlayStation-Community auf Reddit kommt Light of Motiram nicht besonders gut an – Kommentatoren sind sofort mit Plagiatsvorwürfen zur Hand und werfen dem chinesischen Publisher Tencent vor, es ohnehin nicht so genau mit dem Urheberrecht zu nehmen.

Viele finden es dabei besonders bezeichnend, dass das Spiel sogar bei der Schriftart und dem Charakterdesign nicht einmal versucht, sich von Horizon abzuheben. PS5-Fans sind sich einig, dass es sich hier schlicht um eine dreiste Kopie handelt.

Ich finde es absolut witzig, dass sie nicht einmal das Hauptcharakterdesign für diese unverschämte Kopie geändert haben lmao. Reddit-User WeakBanana156

Tencent und ihre Diebstahl-Geschichte geht weiter. Kriminell und seelenlos. Reddit-User Technolord313

(Quelle: Reddit)

Auf Steam hat die Horizon-Reihe vor Kurzem ebenfalls für Entrüstung gesorgt:

