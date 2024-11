Wann zeigt Nintendo die Switch 2? Geleakter Plan wäre eine echte Sensation

Nintendo-Fans warten ungeduldig auf die Enthüllung der Switch 2. Ein Insider will jetzt den genauen Monat von Reveal und Release kennen. Kann das stimmen?

Update vom 29. November: Spieler auf Reddit haben den Leaker hinter dem Januar-Gerücht näher untersucht. Der Insider hat inzwischen fast alle seine Posts von der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo gelöscht – auch den Leak zur Switch 2. Screenshots alter Posts zeigen jedoch, dass er bereits zuvor Nintendos Pläne korrekt vorhergesagt hatte (Quelle: Reddit). Es bleibt trotzdem mehr als fraglich, dass die Switch 2 im Januar enthüllt und bereits im März veröffentlicht wird. In diesem Fall würde weniger Zeit zwischen Enthüllung und Release liegen als bei so ziemlich jeder anderen Konsole der jüngsten Vergangenheit. Nintendo würde damit ein echtes Experiment wagen.

Originalmeldung vom 25. November:

Switch 2 könnte im Januar 2025 vorgestellt werden

Viele Nintendo-Fans werden sich damit abgefunden haben, in diesem Jahr nichts mehr zur neuen Konsole zu hören. Jetzt sind allerdings gleich mehrere Leaks aufgetaucht, laut denen es 2025 gleich so richtig losgeht.

Der erste Leak stammt von einem Post auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo. Dort verkündet ein Nutzer, dass Nintendo die Switch 2 im Januar 2025 ankündigen und dann bereits im März veröffentlichen würde.

Genau das Gleiche behauptet ein weiterer Post im Famiboards-Forum. Nutzer NinPagos bezieht sich hier auf eine nicht genannte Quelle, die in der Vergangenheit aber mehrere korrekte Vorhersagen getroffen haben soll.

Zuletzt ist da dann noch YouTuber Stephen Georg, der auf X (früher Twitter) schreibt, von einem Indie-Entwickler kontaktiert worden zu sein. In der Nachricht sei ein Spiel im ersten Quartal 2025 für PC, Xbox, PS5 und Nintendo Switch(es) angekündigt worden. Seine Schlussfolgerung: Mit Switch(es) muss die Switch und die Switch 2 gemeint sein.

Switch 2 schon im März 2025: Ist das realistisch?

Auch ich würde gerne so schnell wie möglich wissen, was die Switch 2 denn nun ist und was sie kann. Solche Leaks sollten aber immer mit jeder Menge Skepsis betrachtet werden, bis Nintendo eine offizielle Ankündigung macht.

Zunächst die Nachricht an Georg: Vielleicht ist hier die Switch 2 gemeint? Vielleicht aber auch nur die unterschiedlichen Switch-Varianten wie OLED und Lite. Wir wissen es einfach nicht.

Die Posts von anonymen Insidern in Foren oder den sozialen Medien können sich ebenfalls schnell in pure Fantasie auflösen. Besonders skeptisch macht mich hier der Release der Switch nur zwei Monate nach der angeblichen Ankündigung.

Zum Vergleich: Die Switch wurde im Oktober 2016 angekündigt und im März 2017 veröffentlicht. Bei der PS5 war der Reveal im Juni 2020 und der Release im November. Würde Nintendo den Fans wirklich nur so wenig Zeit lassen, um sich auf den Release einzustellen und vielleicht etwas Geld zur Seite zu legen?

Schlussendlich kann Nintendo alle überraschen. Für gewöhnlich macht der Konsolen-Hersteller sowieso ganz, was er will.

