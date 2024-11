Starke Gratis-Games für PlayStation-Fans: PS Plus lohnt sich diesen Monat endlich

2 PS-Plus-Kracher, die ihr spielen solltet

Tatsächlich hat Sony diesen Dezember eine mehr als solide Auswahl zu bieten. Mit Aliens: Dark Descent und It Takes Two sind zwei Spiele dabei, mit denen ich Bekannten in meinem Umfeld schon des Öfteren in den Ohren gelegen habe.

Während It Takes Two als Spiel des Jahres ohnehin über die meisten Zweifel erhaben sein dürfte und einen ebenso unterhaltsamen wie emotionalen Blick auf eine kriselnde Ehe wirft, kann ich Sci-Fi- und Horror-Fans Aliens: Dark Descent gar nicht genug empfehlen.

Der taktisch-anspruchsvolle und unbarmherzige Alptraum, in dem ihr eine gestrandete Weltraum-Crew auf einem von Aliens infizierten Planeten am Leben halten müsst, ist nicht nur für Freunde der Filmreihe ein absolutes Muss. Für mich war es eines der besten Spiele aus dem Jahr 2023 überhaupt. PS-Plus-Abonnenten sollten es sich gratis im Dezember auf keinen Fall entgehen lassen.