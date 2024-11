Zweiter Trailer für GTA 6: Neue Fan-Theorie ist noch verrückter als die letzte

Rockstar hat bisher einen Trailer für GTA 6 veröffentlicht. Das ist jetzt bald ein ganzes Jahr her. Wo bleibt also das nächste Lebenszeichen für den Open-World-Hit. Eine fragwürdige Fan-Theorie will es wissen.

GTA 6: Neue Fan-Theorie will Termin für Trailer kennen

Rockstar Games muss endlich einen neuen Trailer für Grand Theft Auto 6 veröffentlichen, denn die Fans flippen sonst aus. Die komplette Abwesenheit von offiziellen Infos löst Verschwörungstheorien aus – die letzte meinte, der Entwickler hätte im Mond einen Hinweis auf GTA 6 versteckt.

Jetzt gibt es eine neue Theorie, laut der ein neuer Trailer für GTA 6 bereits am 3. Dezember 2025 erscheinen soll. Dafür greifen drei Gerüchte und Vermutungen ineinander: Das erste Gerücht besagt, dass Sony im September die Marketing-Rechte an GTA 6 erworben haben soll. Ein neuer Trailer wäre also während eines PlayStation-Events denkbar (Quelle: Game Rant).

Das nächste Gerücht vermutet ein ebensolches PlayStation-Event am 3. Dezember. Grund dafür ist ein Screenshot aus einem Werbevideo, auf dem das Datum zu sehen ist. Der 3. Dezember markiert auch das 30. Jubiläum des Release-Datums der ersten PlayStation in Japan (Quelle: X/ Twitter).

Aller guten Dinge sind drei: Der erste Trailer für GTA 6 wird am 5. Dezember ein Jahr alt und ist kurz vor einem größeren Update für GTA Online erschienen. Auch im Dezember wird ein großes Update erwartet. Fans rechnen hier mit dem 10. Dezember (Quelle: GTA Online Subreddit).

Darum solltet ihr euch nicht zu sehr auf den 3. Dezember freuen

Nimmt man alle drei Theorien und schüttelt sie gut durch, kommt dabei eine auf den ersten Blick ganz plausible Theorie heraus, die von Fans auf Reddit besprochen wird. Allerdings ist keines der drei Gerüchte von irgendeiner offiziellen Stelle bestätigt und selbst wenn eines davon stimmen sollte, müssen sie nicht zwingend zusammenhängen.

Trailer oder kein Trailer zu GTA 6? Für mich persönlich ist es am wahrscheinlichsten, dass Rockstar zum Jubiläum des ersten Trailers etwas plant und mit dem neuen Hype dann GTA Online bewirbt. Auch das ist allerdings nur eine reine Vermutung und sollte mit Skepsis betrachtet werden. Wenn am 3. Dezember tatsächlich ein Trailer erscheint, wäre das natürlich umso besser. Die vielen an den Haaren herbeigezogenen Theorien tragen allerdings auch dazu bei, dass Spieler immer wieder enttäuscht werden. Martin Hartmann

