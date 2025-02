GTA 6 wird brillant – wenn Rockstar vom besten GTA lernt

Ja, GTA 5 war schon cool. Und San Andreas ist echt Kult – aber ich hoffe echt, dass sich Rockstar bei der Entwicklung von GTA 6 nochmal GTA 4 genauer angeschaut hat. Denn in meinen Augen ist das inzwischen 16 Jahre alte Abenteuer von Niko Bellic aus vielen Gründen das beste Grand Theft Auto, das ich jemals gespielt habe – und zwei davon sind mir besonders im Gedächtnis geblieben.



Ein Kommentar von Robert Kohlick

Hoffentlich ist GTA 6 wieder so erwachsen wie GTA 4

GTA war quasi schon immer eine Parodie unserer echten Welt und hat sich auch genau deswegen oftmals nicht ganz so ernst genommen. Der Humor, die kuriosen Figuren und verrückten Waffen stehen oftmals an erster Stelle – als Spieler sollen wir schließlich vor allem eines haben: Spaß. Das ist auch vollkommen in Ordnung, schließlich hatte ich bis jetzt mit allen GTA-Teilen meine Freude.

Trotzdem bin ich echt froh, dass GTA 4 mit dieser Formel etwas gebrochen hat. Die Geschichte rund um Niko Bellic und sein Gangster-Dasein in Liberty City ist für mich eine der dunkelsten Storys eines GTAs. Vor allem Nikos dramatische Vorgeschichte, die vereinzelt immer wieder zur Sprache kommt, sorgt dafür, dass mir die Figur im Laufe des Spiels immer weiter ans Herz wächst. Niko hat sich nach all dieser Tortur, die er in den letzten Jahren durchlaufen musste, endlich ein Stück vom Glück verdient – koste es, was es wolle!

In keinem anderen GTA war ich bislang so emotional investiert und wollte so sehr, dass meine Hauptfigur am Ende ein Happy End erleben kann. Und dass mir das Spiel genau diesen Wunsch verwehrt und stattdessen auf einer bitterbösen Note endet, ist schlichtweg genial – auch wenn es höllisch wehtut. Ganz großes Kino, Rockstar! Ich hoffe, dass ich diese Dramatik auch in GTA 6 zu spüren bekomme. Aber die Story ist nicht das einzige, weswegen ich GTA 4 in so guter Erinnerung habe.

GTA 4 war ein feuchter Physiktraum

Auch das Physiksystem von GTA 4 war der absolute Wahnsinn! Das Handling von Fahrzeugen fühlte sich etwa komplett unterschiedlich an. Bin ich mit einem Sportwagen unterwegs, bricht mir schnell das Heck aus, wenn ich zu viel Gas gebe. Steuere ich hingegen einen Mülllaster, muss ich echt frühzeitig bremsen, damit der dicke Bolide rechtzeitig zum Stehen kommt. So stark wie in GTA 4 bekomme ich diese Unterschiede in keinem anderen Teil der Reihe zu spüren.

Die Autos haben Gewicht, sie fühlen sich schwerfällig an, sie dellen sich realistisch ein, wenn ich mit Vollkaracho gegen einen Betonpoller rase – und vor allem ist ihre Handhabung durchaus anspruchsvoll. Das sorgt zwar dafür, dass ich im Schnitt in GTA 5 deutlich schneller durch Los Santos rase als in GTA 4 durch Liberty City, aber jede gut geschnittene Kurve, jeder knackige Drift und jedes haarscharfe Überholmanöver fühlt sich dadurch umso besser, nein, umso verdienter an.

Und das Physiksystem wirkt sich auch auf die NPCs aus. Mit einem gezielten Schuss auf die Hand, kann ich beispielsweise dafür sorgen, dass ein Polizist seine Waffe fallen lässt. Oder ich schieße einen Gegner, der gerade vor mit wegrennt, kurzerhand ins Bein und kann mir dann anschauen, wie er langsam die Treppe herunter purzelt, die er gerade noch hochlaufen wollte. So was gibt’s in GTA 5 einfach nicht mehr. Wieso nicht?!

Kurzum: GTA 4 bietet mir in dieser Hinsicht viel mehr Raum zum Experimentieren, da es sich einfach realistischer anfühlt – und ich hoffe, dass sich Rockstar in diesen beiden Punkten bei GTA 6 an GTA 4 ein Beispiel nimmt.

Wir wollten von euch wissen, wie GTA 6 eurer Meinung nach aussehen muss – und das sind eure Antworten:

