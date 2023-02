Die Daidalische-Schlüssel gehören in Hogwarts Legacy zu den Sammelobjekte. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte und die Belohnung, die ihr für das Finden aller Hausmarken erhaltet.

Alle Hausmarken finden

Insgesamt gibt es 16 Daidalische-Schlüssel in Hogwarts Legacy. Durch sie erhaltet ihr somit 16 Hausmarken. Ähnlich wie die Augentruhen, Koboldsteine und die Demiguise-Statuen gehören die Hausmarken zu den Sammelobjekten im Spiel. Die Daidalischen-Schlüssel spawnen übrigens nur im Schloss von Hogwarts, ihr findet sie nicht in der Open World.

Keine Hausmarken ist verpassbar. Sie spawnen allerdings erst, wenn ihr die Nebenmission „Die daidalischen Schlüssel“ startet, welche ihr im Schloss von Hogwarts beginnen könnt. Ihr könnt die Nebenquest relativ früh in eurer Spielzeit starten, könnt sie allerdings erst nach der 25. Hauptmission beenden. Sobald ihr lernt, wie ihr verschlossene Türen öffnet (25. Hauptmission „Der mondbesessene Hausmeister“). Die Nebenmission müsst ihr auch absolvieren, wenn ihr alle Trophäen und Erfolge freischalten wollt.

Um an die Hausmarken zu kommen, müsst ihr die Daidalischen-Schlüssel in Hogwarts finden. Die Schlüssel zeichnen sich dadurch aus, dass sie fliegen können und einen hohen Ton abgeben, wenn ihr euch in der Nähe befindet.

Wenn ihr im Schloss einen Schlüssel seht, benutzt Revelio (Steuerkreuz nach link) und nähert ihm euch, daraufhin fliegt er weg. Verfolgt die goldene Spur vom Schlüssel, sie führt euch zu einem Schrank. Jetzt müsst ihr ein Minigame absolvieren bei dem ihr den Schlüssel schlagt, sobald er über dem Schloss ist.

Das folgende Video von YouTuber PowerPyx zeigt euch alle Fundorte der Daidalischen-Schlüssel und somit auch alle Hausmarken:

Daidalische Schlüssel - Belohnung

Die 16 Hausmarken müsst ihr zur Haustruhe im Gemeinschaftsraum eures Hauses bringen. Sobald ihr alle 16 Marken besitzt, erhaltet ihr automatisch einen Wegpunkt zur Truhe.

Ihr müsst die Hausmarken in die Haustruhe im euren Gemeinschaftsraum einfügen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Nachdem ihr alle 16 Marken in die Truhe einfügt, erhaltet ihr als Belohnung ein besonderes Outfit, was euer Haus repräsentiert. Um die Nebenmission vollständig zu beenden, müsst ihr daraufhin mit der Questgeberin Nellie reden. Falls ihr Fragen zur Nebenmission haben solltet, schreibt es uns einfach in die Kommentare. Wir versuchen euch zu helfen.