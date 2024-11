Verrückte Switch-Alternative: Samsung entwickelt Gaming-Konsole

Drängt Samsung bald auf den Gaming-Markt? Offensichtlich spielt das koreanische Mega-Unternehmen mit dem Gedanken, eine tragbare Spielekonsole herauszubringen. Ein neu aufgetauchtes Patent zeigt ein Gerät, das Elemente der Nintendo Switch mit denen der Galaxy-Flip-Handys verbindet.

Samsung patentiert Falt-Konsole

Ein neues Samsung-Patent deutet daraufhin, dass Samsung zumindest darüber nachdenkt, eine tragbare Spielekonsole auf den Markt zu bringen. Der neu aufgetauchte Eintrag offenbart ein spannendes Gerät mit einem faltbaren Display.

Anzeige

Samsung hat faltbare Konsole patentiert. (© Samsung / USPTO)

(Quelle: WIPO)

Anzeige

Wie auf dem Bild zu sehen ist, hätte der faltbare Bildschirm sowohl am rechten als auch am linken Rand jeweils fünf eingelassene Buttons sowie einen Joystick pro Seite. Trigger- sowie Schultertasten sind auf den ersten Blick allerdings nicht zu erkennen. Das Display würde sich allerdings anders als beim Galaxy Z Flip nach außen falten anstatt nach innen.

Das Patent wurde im September 2022 eingereicht und ist nun etwas mehr als zwei Jahre später an die Öffentlichkeit gelangt. Auch wenn das Gerät für Handheld-Fans sicherlich ziemlich interessant sein könnte, bedeutet ein Patent aber leider noch nicht, dass Samsung aktiv daran arbeitet.

Es könnte sich auch nur um eine Idee handeln, die das Unternehmen möglicherweise entweder zu einem späteren Zeitpunkt oder auch überhaupt nicht verfolgen wird.

Anzeige

Nintendo Switch 2 bekommt Konkurrenz

Ob Samsung sich auf den Handheld-Markt stürzt, ist aktuell also noch nicht offiziell bestätigt – der koreanische Tech-Gigant würde dort aber in jedem Fall starke Konkurrenz vorfinden, denn nicht nur Nintendo will sich in dieser Nische weiterhin behaupten.

Nachdem Xbox-Chef Phil Spencer bereits ganz offen über eine geplante Handheld-Konsole geplaudert hat, sind vor Kurzem auch Berichte über ein entsprechendes Gerät von PlayStation an die Öffentlichkeit gelangt.

Dass momentan alle auf den Handheld-Zug aufspringen wollen, beeindruckt allerdings nicht alle Gamer gleichermaßen – Kollege Martin Hartmann hat von Switch-Kopien jetzt schon die Nase voll:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.