Samsung Galaxy S25 Ultra: Erstes Video bestätigt großen Vorteil gegenüber dem S24 Ultra

Samsung wird schon in wenigen Wochen mit dem Galaxy S25 Ultra sein neuestes High-End-Smartphone vorstellen. Noch bevor die Präsentation stattgefunden hat, ist ein Video aufgetaucht, welches eine der wichtigsten Veränderungen bestätigt. Im Vergleich zum Galaxy S24 Ultra wird das Smartphone deutlich angenehmer in der Hand liegen.

Samsung Galaxy S25 Ultra im ersten Video

In den letzten Wochen und Monaten sind immer wieder Informationen zum kommenden Galaxy S25 Ultra aufgetaucht. Noch bevor das neue Top-Smartphone vermutlich am 22. Januar 2025 vorgestellt wird, ist jetzt ein kurzes Video aufgetaucht:

Zu sehen sein soll das Samsung Galaxy S25 Ultra mit neuem Design. Wie in früheren Gerüchten schon zu hören war, ist der Rahmen wohl tatsächlich stark verändert worden. An den Seiten ist er nun flach und die Ecken sind abgerundet. Im Titelbild seht ihr zum Vergleich das Galaxy S24 Ultra im kantigen Design. Dadurch liegt das große und schwere Smartphone nicht so angenehm in der Hand.

Anzeige

Beim Galaxy S25 Ultra soll das ganz anders werden. Durch die abgerundeten Kanten wird das Smartphone deutlich angenehmer in der Hand liegen. Ansonsten verändert sich das Design des Smartphones aber nicht zu sehr. Die Kamerasensoren auf der Rückseite bleiben einzeln erhalten und werden nicht wie beim Galaxy A56 zusammengefasst.

Anzeige

Samsung Galaxy S25 Ultra mit Android 15

Samsung hat sich dazu entschlossen, das Update auf Android 15 und One UI 7 zu verschieben. Erst mit den Galaxy-S25-Modellen wird das neue Betriebssystem fertiggestellt sein. Im Video erhaltet ihr also auch einen ersten kurzen Blick auf die neue Oberfläche. Leider sieht man in dem kurzen Video nicht viel davon.

Anzeige

Bis zur finalen Präsentation des Samsung Galaxy S25 Ultra sind es nur noch wenige Wochen. Gut möglich, dass bis dahin noch weitere Leaks auftauchen. Wir halten die Augen für euch offen.