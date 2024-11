Gute Nachrichten für Besitzer des Galaxy A55: Samsung arbeitet an einer dicken Überraschung

Samsung hat bereits bestätigt, dass sich das Android-15-Update mit One UI 7 dieses Mal weit nach hinten verschiebt. Erst 2025 nach der Vorstellung der Galaxy-S25-Smartphones soll es losgehen. Samsung will dann aber wohl keine Zeit verlieren. Das Galaxy A55 soll zu den ersten Smartphones gehören, die das große Software-Update erhalten.

Samsung Galaxy A55 mit Android 15 gesichtet

Während Google und mittlerweile auch Xiaomi das Update auf Android 15 verteilen, hat sich Samsung dieses Mal dazu entschlossen, das große Software-Update zu verschieben. Erst Anfang 2025 wird es erwartet. Das Unternehmen braucht wohl etwas mehr Zeit, um die neue Version fertigzustellen. Mit dem Galaxy A55 ist nun auch ein Mittelklasse-Handy mit der neuen Software im Benchmark aufgetaucht.

Laut SamMobile ist das eine nette Überraschung und ein Zeichen dafür, dass Samsung das Galaxy A55 tatsächlich in den Beta-Test mit aufnimmt, wie es im vergangenen Jahr mit dem Galaxy A54 der Fall war. Zudem geht die Quelle davon aus, dass das Update schnell veröffentlicht wird, wenn es fertig ist.

Für Besitzerinnen und Besitzer wird das Update auf Android 15 und One UI 7 besonders spannend. Früheren Gerüchten zufolge sollen mit der neuen Version erstmals auch KI-Features auf einem Mittelklasse-Smartphone zum Einsatz kommen. Bisher bekommt ihr diese nur in den teuersten Modellen.

Viele Samsung-Handys erhalten Android 15

Die Galaxy-S24-Smartphones und das Galaxy A55 werden zwar die ersten Modelle sein, die das Update auf Android 15 und One UI 7 erhalten, doch Samsung hat noch viel vor. Alle Geräte ab dem Galaxy S21 werden unterstützt. Es könnte also Wochen, wenn nicht Monate dauern, bis Samsung alle Geräte mit der neuen Software versorgt. Bleibt am Ende nur zu hoffen, dass dabei keine Probleme auftauchen.

So einfach könnt ihr den Akku eures Samsung-Handys schützen:

