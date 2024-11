Samsung macht mit dem Galaxy S25 Slim keine Kompromisse

Samsung wird schon in wenigen Wochen mit der Galaxy-S25-Serie drei neue Smartphones vorstellen. Etwas später soll mit dem Galaxy S25 Slim ein viertes Modell erscheinen, das mit besonderen Eigenschaften punkten soll. Insbesondere Kamera-Fans, die nicht unbedingt zu einem großen und schweren Ultra-Handy greifen wollen, könnten hier voll auf ihre Kosten kommen.

Samsung Galaxy S25 Slim mit bester Kamera

Mit dem Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra erwarten euch Anfang 2025 drei neue Top-Smartphones. Wenn euch die dortigen Neuerungen zu wenig sein werden, dann könnte sich das Warten lohnen. Mit dem Galaxy S25 Slim wird Samsung ein viertes Top-Smartphone zeigen, das im Vergleich zum Galaxy S25 FE keine Kompromisse machen wird.

Während die „Fan Edition“ der Top-Smartphones eigentlich immer nur eine Neuauflage des Top-Modells aus dem vergangenen Jahr ist, wird das Slim-Modell einen ganz anderen Weg einschlagen. Samsung will ein dünnes, leistungsstarkes und hervorragend ausgestattetes Smartphone bauen. Trotz des dünneren Gehäuses soll weder an der Akkulaufzeit noch an der Kameraqualität gespart werden – ganz im Gegenteil (Quelle: WinFuture).

Laut neuesten Informationen soll die Kamera des Galaxy S25 Slim sogar die Bildqualität der Kamera des Galaxy S24 Ultra (Test) übertreffen. Und da Samsung beim Galaxy S25 Ultra kein großes Kamera-Upgrade plant, könnte sich der Traum vieler Samsung-Fans erfüllen, die seit langem nach einem normalen Smartphone mit Ultra-Kamera suchen. Viele wollen nämlich nicht den schweren und teuren Brocken mit S Pen haben.

Samsung Galaxy S25 Slim erscheint etwas später

Wie oben schon erwähnt, soll Samsung die Präsentation des Galaxy S25 Slim laut den letzten Informationen nicht zusammen mit den anderen S25-Modellen planen. Stattdessen soll die Slim-Ausführung später auf den Markt kommen. Das macht strategisch absolut Sinn, denn Samsung hat sonst für das ganze Jahr keine wirklichen Kracher-Smartphones im Programm und könnte so im Laufe des Jahres noch einmal für Begeisterung sorgen.

