Samsung verkauft Smartphones mit großem Display, viel Speicher und dickem Akku zum Schnäppchenpreis

Wenn ihr euch aktuell ein solides Samsung-Smartphone kaufen oder es verschenken wollt, dann solltet ihr direkt beim Hersteller reinschauen. Dort wird das Galaxy A25 zum Bestpreis angeboten. Wenn ihr keine zu hohen Ansprüche an ein Smartphone habt, bekommt ihr damit einen kleinen Geheimtipp, der viele Jahre an eurer Seite verbringen kann.

Samsung verkauft das Galaxy A25 für 179 Euro

Als Samsung das Galaxy A25 zu Beginn des Jahres auf den Markt gebracht hat, wurde es zum Preis von 299 Euro verkauft. Das war im Hinblick auf die Ausstattung absolut in Ordnung. Mittlerweile bekommt ihr das Samsung-Handy direkt beim Hersteller zum Preis von schlappen 179 Euro (bei Samsung anschauen). Amazon geht zwar beim Preis mit, doch die Lieferung erfolgt erst in Monaten (bei Amazon anschauen). Bei Samsung könnt ihr aktuell noch aus allen Farben wählen.

Samsung Galaxy A25 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2024 09:06 Uhr

Sollte das Angebot bei Samsung vergriffen sein, lohnt ein Blick zu Aldi in den Onlineshop. Dort müsst ihr zwar etwas mehr für das Smartphone zahlen, bekommt aber eine SIM-Karte mit 10 Euro Guthaben kostenlos dazu (bei Aldi im Onlineshop anschauen).

Lohnt sich der Kauf des Samsung Galaxy A25?

Das Galaxy A25 ordnet sich zwischen dem Galaxy A15 und Galaxy A35 ein. Dabei ist es von der Ausstattung eher mit Blick nach oben einzuordnen, als nach unten. Ihr bekommt ein 6,5-Zoll-Super-AMOLED-Display, das schön hell ist und mit bis zu 120 Hz arbeitet. Das sollte für eine flüssige Darstellung der Inhalte sorgen.

Weiterhin ist das Galaxy A25 mit einer soliden 50-MP-Kamera, einem großen 5.000-mAh-Akku ausgestattet und hat direkt 128 GB internen Speicher an Bord. Das findet ihr in der Preisklasse auch nicht immer. Mit 6 GB RAM hat Samsung zudem nicht am Arbeitsspeicher gespart. Durch das 5G-Modem und die fünfjährige Update-Garantie seid ihr absolut zukunftssicher unterwegs und müsst euch erst einmal keine Sorgen machen.

Hinweis: Samsung liefert beim Galaxy A25 kein Netzteil mehr mit. Das müsst ihr euch separat kaufen (bei Amazon anschauen) oder könnt euer altes Netzteil weiternutzen.

